Manuel González nuovamente in Moto2. Dopo Assen il pilota Supersport ha una seconda occasione, stavolta ad Aragón, come sostituto di Baldassarri.

Griglia Moto2 più folta in occasione della tappa ad Aragón. Oltre a Piotr Biesiekirski, troveremo nuovamente in azione anche il pilota Supersport Manuel González. Per lui una nuova partecipazione con i colori MV Agusta Forward Racing, un’altra “prova” per il giovane talento spagnolo, che ha già avuto l’opportunità di scoprire moto, team e categoria come sostituto dell’infortunato Baldassarri ad Assen. E sarà di nuovo al via al suo posto, visto che l’italiano è ancora fermo per problemi fisici. Non dimentichiamo poi che González è ad un passo dall’approdo ufficiale nel Motomondiale l’anno prossimo (ve l’abbiamo raccontato qui).

Campione del Mondo Supersport 300 nel 2019, il più giovane iridato di sempre nelle due ruote, l’attuale alfiere ParkinGO Yamaha in WorldSSP è pronto ad una seconda sfida in Moto2. Determinato a limare il 22° posto con cui ha chiuso nel suo evento d’esordio nei Paesi Bassi. Ricordiamo che è reduce da un gran fine settimana nelle derivate di serie, di scena nei giorni scorsi a Magny-Cours. Gara 1 di sabato chiusa ai piedi del podio per poco meno di due decimi. Ma domenica si rifà con gli interessi, visto che conquista la prima strepitosa vittoria nel Mondiale Supersport.

Foto: ParkinGO Superbike Team