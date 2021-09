Motocross Femminile, Afyon: che lotta Fontanesi-Duncan, ma vince Kiara!

Kiara Fontanesi e Courtney Duncan scatenate in Gara 1 nel GP di Afyon. Ma l'italiana non si fa beffare, arriva la vittoria sull'iridata 2020! Ecco com'è andata.

Un divario di appena 50 millesimi separa Kiara Fontanesi e Courtney Duncan alla bandiera a scacchi. Prima manche del GP di Afyon che vede al vertice le due protagoniste di sabato scorso. Si ripete l’acceso duello visto in particolare in Gara 2 nel precedente round Motocross Femminile, ma stavolta il finale è diverso. La nostra pilota non cede nulla, riesce ad evitare qualsiasi imperfezione e mette a referto un’altra strepitosa vittoria! L’iridata 2020 si ‘accontenta’ del secondo posto al traguardo, terza piazza in solitaria per Nancy Van De Ven. Alle 15:00 italiane scatta Gara 2, intanto ecco com’è andata questa prima corsa.

Le qualifiche

Kiara Fontanesi si ripete: dopo la pole nel round di sabato, ecco la replica oggi, doppietta in qualifica sul tracciato turco. Dietro di lei, stavolta più vicina, c’è la leader Courtney Duncan, con Nancy Van De Ven a completare la stessa top 3 di pochi giorni fa.

La cronaca

Papenmeier si rende autrice dello scatto migliore al via, con Duncan, Fontanesi e Van de Ven a seguire. Ma la nostra portacolori non attende a lungo prima di sferrare l’attacco: poche curve ed eccola infatti al comando della corsa, lanciata verso la fuga per la vittoria. Duncan però non è d’accordo: dopo una prima parte di gara tranquilla, nei minuti finali ecco che si cancellano i due secondi di margine, la neozelandese si avvicina sempre di più alla pilota GasGas. Chi si attendeva la replica del duello visto sabato scorso non è certo rimasto deluso: la nostra campionessa e l’iridata 2020 non si risparmiano nemmeno stavolta, è una lotta spalla a spalla fino alla bandiera a scacchi. Ma stavolta Kiara Fontanesi non si fa beffare sul finale, ecco il trionfo in Gara 1 per soli 50 millesimi! Courtney Duncan chiude seconda, terza piazza per Nancy Van De Ven, bella top ten per Elisa Galvagno dopo il sesto posto in qualifica.

La classifica