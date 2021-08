Piotr Biesiekirski sarà wild card nell'evento al MotorLand Aragón. Nuova occasione per il 19enne pilota polacco nel Mondiale Moto2.

Tra poco meno di due settimane scatta la tappa mondiale al MotorLand Aragón, con una presenza in più in Moto2. Piotr Biesiekirski infatti avrà una seconda occasione stagionale come wild card in sella alla KALEX del Mandalika SAG Team. Stessa squadra con cui sta disputando la sua terza annata completa nell’Europeo di categoria (attualmente è 13° in classifica generale), più qualche altra gara a referto nel 2018. Un debutto nel CEV per il 19enne pilota polacco avvenuto proprio sulla pista aragonese.

Ma ricordiamo anche che non si tratta di un volto nuovo nel Motomondiale. Il suo esordio sul palcoscenico internazionale infatti è avvenuto nel complesso 2020, quando NTS RW Racing GP l’ha schierato dal GP dell’Emilia Romagna fino a fine anno. Svariati eventi quindi da sostituto di Jesko Raffin, fermato da problemi di salute. I suoi migliori risultati sono stati due ventunesimi posti ottenuti in Catalunya e nel GP di Valencia. Quest’anno l’abbiamo rivisto al Montmeló per la prima wild card 2021, chiusa in 25^ posizione.

Foto: Instagram