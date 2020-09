Moto2: Jesko Raffin si ferma di nuovo. “Tornerà quando sarà al 100%”

Jesko Raffin out per il GP dei prossimi giorni, e non solo. Il pilota svizzero non si è ancora rimesso dal virus che l'ha messo KO fisicamente.

Continuano i problemi di salute di Jesko Raffin. Il pilota svizzero è tornato a competere lo scorso fine settimana a Misano, ma non è andata come ci si aspettava. L’alfiere NTS RW Racing GP infatti ha faticato per tutti i turni: in gara ha preso comunque il via, ma si è visto costretto al ritiro anticipato. Purtroppo non si è ancora rimesso dal virus che l’aveva messo fisicamente KO nel corso dell’evento Moto2 in Andalucía. Al momento il team non si sbilancia su una data di rientro ed il team cerca un sostituto, possibilmente già per l’evento di questi giorni.

“Lo scorso fine settimana a Misano abbiamo visto che Jesko non era ancora a posto” ha ammesso il team manager Jarno Janssen. “Col cuore pesante abbiamo preso la decisione di non schierarlo nel GP dell’Emilia Romagna. Sia noi che Jesko vogliamo fare bene, ma al momento non è possibile. Proprio in questo periodo, con otto gare in dieci settimane, è importante essere in forma e lui purtroppo non lo è. Jesko non tornerà finché non sarà al 100%: non sappiamo indicare una data precisa, ma speriamo sia il più presto possibile.”