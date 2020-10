Moto2, Le Mans: Joe Roberts in evidenza nelle FP3 incidentate

Joe Roberts realizza il miglior crono delle FP3. Il pilota statunitense precede Bezzecchi e Fernández, 9° Marini, non mancano svariati incidenti.

Ultimo turno Moto2 che si chiude con l’acuto di Joe Roberts. Il pilota statunitense brilla in questa sessione del sabato mattina, precedendo Marco Bezzecchi ed Augusto Fernández. Non mancano anche stavolta un buon numero di incidenti, dai quali non sono immuni neanche il capoclassifica e l’italiano di Sky VR46. Conquista un ottimo 9° posto il leader Luca Marini, mentre svariati nostri portacolori rimangono fuori dalla Q2 diretta: parliamo di Bastianini, Di Giannantonio, Bulega, Baldassarri e Dalla Porta.

Arrivano buone notizie dalla ‘zona infermeria’ dopo i tanti incidenti del venerdì. Fabio Di Giannantonio (ecco il suo incidente) e Piotr Biesiekirski acciaccati ma idonei, così come anche Luca Marini (qui il suo highside) è pronto per correre. Registriamo presto un incidente per Canet, ricordiamo ancora reduce da un intervento per sindrome compartimentale e ieri protagonista di un bel salvataggio. Poco dopo assistiamo ad un bel volo per Martín, che fortunatamente sta bene ma ha letteralmente distrutto la sua KALEX. Problemi anche per Baldassarri, scivolato nella seconda parte del turno. Cadranno anche Schrötter, Garzó, Vierge (due volte).

Nel frattempo al comando si è portato Joe Roberts, che mantiene a lungo il piazzamento. Brutte notizie invece nei minuti finali per Bastianini: stava migliorando sensibilmente, ma scivola e purtroppo rimane ben lontano dalla top 14. Cadono anche guai elettronici tengono al box Lüthi, mentre sul finale abbiamo come sempre l’ultimo assalto alla Q2. Risale il duo EG 0,0 e va davanti Bezzecchi, ma Roberts risponde, prima di rendersi anche lui protagonista di una scivolata. Nessun strappa più il piazzamento al pilota statunitense, che precede Bezzecchi (anche lui a terra) ed Augusto Fernández.

La classifica FP3/combinata