VIDEO Moto2 rodeo: che salvataggi per Ramírez, Canet e Syahrin

Condizioni miste nel venerdì a Le Mans. Oltre alle cadute, non sono mancati salvataggi memorabili. Le immagini dei piloti Moto2 Ramírez, Canet e Syahrin.

In questa prima giornata a Le Mans abbiamo visto turni bagnati alternati a sessioni dalle condizioni miste. Parlando nello specifico della Moto2, tante cadute registrate al mattino, ma in questo venerdì abbiamo assistito anche a salvataggi memorabili. In particolare Marcos Ramírez, Aron Canet e Hafizh Syahrin hanno dato vita a veri e propri ‘rodeo’ nel corso della giornata.

VIDEO Scossone per Marcos Ramírez nelle FP1

Il primo della lista è il rookie del American Racing Team. Pista bagnata nelle prime prove libere, il pilota spagnolo rischia un bel highside, che fortunatamente riesce ad evitare. Per lui la prima giornata sul Circuito Bugatti si chiude con il 18° tempo in classifica combinata, vale a dire provvisoriamente fuori dalla top 14 che vale la Q2 diretta.

VIDEO Aron Canet, rischio ed esultanza

Pochi minuti dopo Ramírez ecco che anche l’alfiere Aspar Team vive un bel momento. Come il collega, anche lui riesce ad evitare un bell’incidente su pista molto bagnata, continuando poi senza problemi. Il venerdì a Le Mans si chiude con il 7° crono combinato, ovvero Q2 diretta in caso di pioggia nelle FP3.

VIDEO Hafizh Syahrin, salvataggio incredibile

Infine, ci pensa il pilota malese a far sobbalzare ancora una volta il team di Jorge Martínez. Questa volta siamo nelle FP2, appena ripartiti dopo la bandiera rossa seguita all’incidente di Marini. Le immagini mostrano chiaramente come il #55 sia riuscito a salvarsi rimanendo letteralmente aggrappato alla sua Speed Up. Per lui venerdì chiuso con il 21° tempo combinato.