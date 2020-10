VIDEO Moto2: pauroso highside per Luca Marini, ma nessuna frattura

Luca Marini protagonista di un bel botto nelle FP2 a Le Mans. Fortunatamente nessuna frattura alla caviglia sinistra, come invece si temeva inizialmente.

Brividi nel corso della seconda sessione di prove libere Moto2. Luca Marini si rende protagonista di un impressionante incidente: viene letteralmente lanciato dalla sua KALEX, ricadendo pesantemente sull’asfalto. Portato prima al Centro Medico e poi in ospedale, si sospettava una frattura. “Bisogna controllare il malleolo della caviglia sinistra” aveva dichiarato Pablo Nieto ai microfoni di Sky Sport. Dalla squadra arriva la buona notizia: non ha riportato alcuna lesione.

Un bel sospiro di sollievo per il pilota, che se l’è cavata solamente con qualche botta. Certo la caviglia è piuttosto gonfia, le conseguenze dell’incidente si sentono. Da valutare ora le sue condizioni per il continuo del Gran Premio di Francia: sabato mattina chiaramente dovrà sottoporsi ai controlli medici di rito per poter scendere in pista. Ricordiamo che Marini è arrivato a Le Mans da leader iridato in Moto2, con un vantaggio di 20 punti su Bastianini 2° e 36 su Bezzecchi 3°.