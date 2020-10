Moto2, Le Mans: a Jake Dixon le FP2, Luca Marini che botto!

Jake Dixon autore del miglior crono del venerdì nelle FP2. Seguono Martín e Bezzecchi, sospetta lesione per Marini dopo un pauroso highside.

Secondo turno di libere in cui non mancano i brividi. Questo soprattutto per un’impressionante incidente del leader Moto2 Luca Marini: per lui si sospetta una lesione al malleolo della caviglia sinistra. Al comando della classifica si era piazzato Jorge Martín, ma il tempo gli viene tolto per averlo realizzato in regime di bandiere gialle. Prima piazza quindi a Jake Dixon davanti allo spagnolo, terzo Marco Bezzecchi.

Tanti incidenti nel turno mattutino, i più doloranti sono Piotr Biesiekirski e Fabio Di Giannantonio. Il primo accusa le conseguenze del botto nelle FP1 al braccio sinistro, mentre l’italiano è stato portato anche in ospedale per accertamenti dopo l’impressionante highside, non riportando nulla di grave. Entrambi rimangono ai box, per loro una nuova visita medica sabato mattina.