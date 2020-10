MotoE, Le Mans: Prove 2, Di Meglio precede De Angelis e Casadei

Mike Di Meglio il migliore del venerdì a Le Mans. Il pilota di casa precede Alex De Angelis e Mattia Casadei, 5° Matteo Ferrari.

Ultimo turno di libere MotoE che si chiude con il pilota di casa al comando. Mike Di Meglio infatti realizza il miglior crono di giornata che lo pone come il pilota da battere verso l’E-Pole. Seconda piazza per Alex De Angelis, segue Mattia Casadei, mentre stampa il quinto crono del venerdì il campione in carica Matteo Ferrari.

Mattinata sul bagnato chiusa con Alex De Angelis in testa, ma ora le condizioni della pista sono cambiate molto. Di conseguenza infatti i tempi si abbassano, provocando continui cambiamenti e chiaramente rivoluzionando la classifica vista nel corso delle prime libere. A lungo il pilota sammarinese mantiene il comando, prima di essere sopravanzato.

Ci pensa Mike Di Meglio, galvanizzato dall’evento in casa ed infine autore del tempo di riferimento del venerdì nel secondo (ed ultimo) turno di libere. Alex De Angelis quindi rimane in seconda piazza a soli 41 millesimi dal pilota EG 0,0 Marc VDS, terzo è Mattia Casadei. In coda troviamo Tulovic, ancora alle prese con l’infortunio ad una mano riportato nel botto di Misano-2.

La classifica FP2/combinata