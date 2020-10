MotoE, Le Mans: Prove 1, Alex De Angelis batte un colpo

Alex De Angelis svetta nel primo turno di libere MotoE. Il pilota sammarinese chiude con margine su Xavier Simeon e Matteo Ferrari.

È il suo ultimo fine settimana di gare prima dell’annunciato ritiro, ma Alex De Angelis vuole chiuderlo al meglio. Non male iniziare con il miglior crono nel primo turno di libere MotoE, lasciando a circa mezzo secondo gli inseguitori Xavier Simeon e Matteo Ferrari. Vedremo nelle FP2, in programma nel tardo pomeriggio.

Un esordio francese bagnato per la categoria elettrica. Per la prima volta la MotoE corre a Le Mans, teatro del finale di stagione 2020, ma in condizioni tutt’altro che ottimali. L’attività inizia lentamente: apripista Hook e Aegerter, per circa metà sessione di unici con riferimenti cronometrici. Piano piano poi si fanno vedere anche tutti gli altri.

A lungo è proprio Hook a mantenersi al comando, ma negli ultimi minuti assistiamo allo stravolgimento della classifica. L’acuto però è di Alex De Angelis, unico sotto il muro di 1:55 ed al comando in questa prima sessione di libere. Segue Xavier Simeon a meno di mezzo secondo, terzo è Matteo Ferrari.

