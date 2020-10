Moto3, Le Mans: acuto finale di Filip Salač nelle FP2

Filip Salač in evidenza nella seconda sessione di libere. Il pilota Snipers precede Romano Fenati di 39 millesimi, 3° John McPhee.

Condizioni diverse al Circuito Bugatti nelle FP2, con Filip Salač in evidenza alla fine del secondo turno Moto3. L’alfiere Snipers Team brilla sul finale, strappando la prima posizione a Romano Fenati per appena 39 millesimi. Più staccati gli altri, a cominciare da John McPhee terzo a circa mezzo secondi. Migno, Vietti e Antonelli provvisoriamente in Q2, così come il leader Ogura ed il rivale Arenas, non così invece per Foggia e Arbolino.

La pioggia per il momento si è fermata, anche se il cielo rimane nuvoloso. La notizia migliore da riportare è che, dopo tutti gli incidenti nelle prime libere, non ci sono piloti infortunati, ma sono tutti regolarmente in pista. Ricordiamo che Alcoba ha saltato i primi 15 minuti del turno per guida irresponsabile durante le libere dello scorso GP in Catalunya. Le condizioni comunque stanno migliorando e nella seconda parte del turno vediamo sempre più piloti in azione con gomme slick.

Di conseguenza i riferimenti cronometrici sono nettamente migliori rispetto a quanto visto al mattino. Stravolta così anche la classifica combinata in ottica qualifiche, anche se ci sarà ancora un turno per avere i 14 direttamente in Q2. Tanti emergono soprattutto negli ultimi minuti, ma alla fine sarà l’autore del crono di riferimento di questo venerdì.

La classifica FP2/combinata