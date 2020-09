Moto2: Aron Canet operato per sindrome compartimentale

Aron Canet operato all'avambraccio destro: risolto il problema di sindrome compartimentale che accusava da Jerez. Scatta l'operazione recupero per Le Mans.

Da Jerez soffriva di sindrome compartimentale, ora ha deciso di risolverla una volta per tutte. Aron Canet è finito sotto i ferri nel primo pomeriggio per sistemare definitivamente i suoi guai all’avambraccio destro. L’ha annunciato lo stesso rookie Moto2, che ha approfittato di questa ‘pausa’ dopo tre intensi GP consecutivi per operarsi. Nell’immagine postata dalla sua squadra, eccolo subito dopo l’intervento.

“Modalità mummia attivata” ha scherzato l’alfiere Aspar Team con un messaggio video sul suo profilo social, mostrando il braccio fasciato. Oltre a sottolineare che “Il dottore è rimasto sorpreso. Non ha capito come potessi guidare in queste condizioni.” Ora ha poco più di una settimana per recuperare: nel weekend dell’11 ottobre dovrà infilarsi di nuovo tuta e casco per disputare il Gran Premio Moto2 di Francia. “Cercheremo di arrivare a Le Mans al 100%.”