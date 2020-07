A Jerez Aron Canet ha mostrato un casco speciale, omaggio al personale medico. I fondi raccolti all'asta serviranno per la ricerca contro il Covid-19.

In questo periodo è ricominciato il Motomondiale dopo un periodo difficile, non ancora superato. Dopo i Márquez, anche il pilota Moto2 Aron Canet ha voluto realizzare un casco per ricordare la lotta al Covid-19. Lo scorso fine settimana l’alfiere Aspar Team ha disputato il Gran Premio di Spagna con un casco speciale, ora all’asta. I fondi raccolti verranno destinati alla ricerca contro il Coronavirus.

Aron Canet ha voluto così mandare un ulteriore pensiero al personale sanitario, in questi ultimi mesi in prima fila per contrastare la pandemia mondiale. Ai lati le rappresentazioni stilizzate di medici ed infermieri, protagonisti della sfida più difficile in questo periodo. In alto invece campeggia la scritta “Grazie”, riportata in spagnolo, catalano, italiano, inglese e tedesco. I fondi raccolti in seguito all’asta su CharityStars verranno destinati all’Hospital Universitario y Politécnico La FE de Valencia, uno dei centri spagnoli più colpiti dall’emergenza.

“Durante il lockdown ho cercato di mantenermi in forma” ha dichiarato Canet. “Il pensiero però andava a chi non poteva rimanere in casa come me, agli ammalati ed a tutto il personale medico. Hanno lavorato senza tregua, mettendo a rischio la propria salute. Ho pensato così di fare in modo di ringraziarli con un casco a loro dedicato, per poi realizzare un’asta benefica. Spero che abbia il successo che merita: tutti i fondi andranno ad un progetto che si occupa di identificare prontamente tutti i contagiati.”