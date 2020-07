MotoGP, Alex e Marc Marquez a Jerez con un casco speciale

Marc Marquez e suo fratello Alex scenderanno in pista a Jerez, prima gara della MotoGP 2020, con un casco speciale che ricorda il lockdown.

La stagione MotoGP 2020 inizierà con un bel gesto dei fratelli Alex e Marc Marquez, che condivideranno il box Repsol Honda. I due campioni abbandoneranno il tradizionale design dei loro caschi per indossare una nuova combinazione di colori a Jerez. La grafica è stata pensata dai due piloti durante il periodo della quarantena. Compariranno icone e simboli di quel difficile momento di emergenza Coronavirus, che ha costretto tutti a restare rintanati in casa. Un pensiero gentile rivolto a medici e infermieri che hanno lottato in prima linea contro la pandemia. “Non ci sarà modo migliore per debuttare in MotoGP che indossare questo casco speciale!“.

Come loro stessi hanno spiegato nel video che hanno condiviso sui social network, “Jerez è arrivata, c’è molta voglia di dare gas, ma anche di poter correre con questi progetti che abbiamo progettato insieme durante il lockdown. Design uguale ma colori diversi, con simboli grafici che provano a interpretare cos’è il confinamento. Il grande lavoro dei professionisti, e poi quello che abbiamo fatto a casa , cucina, torte, caffè, playstation, musica, libri, social network“. Una parentesi di vita che speriamo di non dover rivivere mai più e che ancora costringe a mantenere le distanze sociali.

D’altronde la vita nel paddock MotoGP non sarà la stessa di prima, almeno fino a quando non sarà disponibile un vaccino. Mascherine, igienizzanti, distanziamento, confinamento nei rispettivi alberghi, tribune chiuse, nessun giornalista della carta stampa. Alex e Marc Marquez hanno contribuito tanto alla lotta contro il Covid-19, con importanti elargizioni alla Croce Rossa. E questi caschi hanno il medesimo obiettivo. “L’importante è che, qualunque sia il risultato di domenica, il casco sarà messo all’asta. E tutti i proventi andranno alla Croce Rossa, contribuendo così al nostro granello di sabbia“.

Video: Instagram @alexmarquez73