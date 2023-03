Moto2: Izan Guevara KO, l’anno di debutto è già in salita

Arrivano brutte notizie in casa Aspar Team, che può contare solo su Jake Dixon. L’altro pilota ufficiale, Izan Guevara, è infatti fuori causa per almeno due GP. Dalla squadra infatti arriva la comunicazione di un infortunio al legamento triangolare (un disco fibro-cartilagineo presente nell’articolazione del polso). Questo si aggiunge ai sintomi di sindrome compartimentale cronica al braccio destro. L’iridato Moto3 in carica sarà sostituito da Jordi Torres, pilota Aspar in MotoE (categoria in cui ha vinto due titoli), dai trascorsi però nella classe intermedia e proprio con i colori di questa squadra.

Il passaggio di categoria si complica già parecchio per Guevara, apparso evidentemente in difficoltà nei test ufficiali. Ma è una tegola inattesa per la squadra guidata da Jorge Martinez, chissà poi per quanto. Si legge infatti che salterà ‘almeno’ i primi 2 GP, ad indicare che il recupero potrebbe essere anche più lungo. Ma c’è così un ritorno: al posto di Guevara riecco Jordi Torres, vecchia conoscenza della Moto2. A tempi pieno nel biennio 2013-2014, preceduto da due mezze stagioni. Torres vanta una vittoria ed altri due podi nel 2013, suo anno migliore nella categoria con il 10° posto iridato.

Foto: Valter Magatti