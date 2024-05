Ci sono due piloti “in corsa” che emergono in questa sessione Moto2 in Catalunya. Il primo è Jorge Navarro, ex Mondiale Moto2 attualmente nell’Europeo di categoria (oltre al WorldSSP), che riscrive di nuovo il record assoluto di categoria, strappandolo a Manuel Gonzalez. Ma attenzione anche a Dani Munoz, schierato da sostituto e terzo alla fine della sessione, con lo statunitense Joe Roberts in mezzo ai due ragazzi spagnoli. Questa la top 3 di un turno già importante in ottica qualifiche, e gli italiani come sono andati? Di seguito la cronaca e la classifica.

Moto2 Prove 1

Manuel Gonzalez ha iniziato nel migliore dei modi il fine settimana catalano (tempi e cronaca delle prove libere). A partire da questo turno Moto2 però si fa sul serio, è la prima occasione per assicurarsi uno dei 14 posti a disposizione per la Q2 diretta. Una bella sorpresa arriva nella prima parte del turno da un sostituto in corsa: Dani Munoz, subentrato provvisoriamente all’infortunato Bendsneyder, si tiene a lungo al comando della classifica. Niente male per il campione europeo Stock in carica e debuttante nella Moto2 del JuniorGP!

Nei dieci minuti finali del turno però si cambia: prima svetta Joe Roberts, che prende il comando su un quartetto tutto spagnolo, poi fa meglio di lui Jorge Navarro. Proprio l’ex Moto2 a tempo pieno, reduce dal round JuniorGP su questa pista, piazza la zampata determinante e chiude in vetta, proprio davanti all’alfiere American Racing ed a Munoz, che giusto pochi giorni fa l’ha battuto in entrambe le gare dell’Europeo Moto2. Top 3 quindi particolare in questa sessione, in attesa del turno determinante di domani mattina.

La classifica

Foto: Social-Jorge Navarro