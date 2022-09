Moto2 Aragon, Prove 2: comanda Aron Canet, cade Celestino Vietti

Il venerdì ad Aragon si chiude nel segno dei piloti spagnoli. Aron Canet in particolare svetta alla fine delle FP2, prendendosi la vetta della classifica combinata davanti al leader Moto2 Augusto Fernandez e ad Alonso Lopez. Ai Ogura si mantiene in ‘zona Q2’, non si può dire lo stesso invece di Celestino Vietti, protagonista anche di una scivolata nel corso del turno. Attualmente è il primo degli esclusi, vedremo se riuscirà a risalire nelle libere 3 del sabato mattina… Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 2

Si riparte da Augusto Fernandez al top nelle FP1, ma nel frattempo è arrivato anche l’annuncio ufficiale sul suo futuro in MotoGP. Chi affiancherà Pedro Acosta in KTM Ajo? “Siamo molto vicini ad un accordo” ha detto Aki Ajo a motogp.com, senza quindi sbottonarsi sul prossimo nome. Si riparte da Manca ancora la conferma, ma Joe Roberts dovrebbe essere confermato in Italtrans accanto al futuro rookie Foggia. Intanto in pista si riparte da dove si sono fermati al mattino, con Celestino Vietti che deve risalire dopo il mesto 20° posto delle FP1. Non va benissimo però al duo VR46: prima cade Antonelli alla curva 14, poco dopo ecco la scivolata di Vietti alla curva 13. In seguito registriamo un problema meccanico per il rookie Kelly, costretto quindi a rallentare di colpo, si aggiungono poi incidenti per Ramirez e Beaubier alla curva 3. A 4 minuti dalla fine la moto di Vietti è sistemata, il #13 di VR46 può tornare in pista e cercare di migliorarsi, visto che è finito di nuovo fuori dalla top 14. Il tentativo però non riesce, domani dovrà riprovarci nelle FP3… In testa intanto continua il ballo tutto spagnolo, con Aron Canet passato al comando e rimastoci fino alla fine. A referto una scivolata per Van den Goorbergh, giù alla curva 14 proprio alla bandiera a scacchi.

La classifica FP2

La classifica combinata

Foto: motogp.com