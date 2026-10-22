MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

SBK, il 2027 è già iniziato: test a Jerez, ancora una Ducati davanti

MotoGP
di Matteo Bellan
Sam Lowes guida la Ducati Superbike sulla pista di Jerez
Superbike, test a Jerez: Sam Lowes davanti a tutti nel giorno 1
Seguici su Google News
Due giorni di test SBK in Andalusia, pochi team presenti, ma tanto lavoro in pista: ecco come è andata oggi.
Il campionato mondiale Superbike 2026 è terminato nello scorso weekend, ma alcune squadre sono rimaste a Jerez per lavorare per il 2027. Oggi e domani test, ovviamente con gomme Michelin, visto che domenica è finita ufficialmente l'era di Pirelli come fornitore unico della categoria. E non manca un focus anche sui dischi freno carboceramici, obbligatori per tutti dal prossimo anno.

Superbike, test Jerez: tempi e classifica giorno 1

Il miglior tempo di oggi è stato siglato dall'unico pilota Ducati SBK presente, ovvero Sam Lowes. Il britannico del team Elf Marc VDS ha chiuso con un best lap in 1'38"790 e un totale di 79 giri accumulati. Reduce da un weekend molto positivo, con tre podi conquistati nell'ultimo round, l'ex pilota Moto2 e MotoGP ha cercato di percorrere più chilometri possibili con le nuove gomme Michelin per ottenere una mole importante di dati che saranno utili anche agli altri team ducatisti nei test futuri.
Il secondo posto nella classifica odierna è di Miguel Oliveira, che ha incassato oltre mezzo secondo dal miglior tempo Lowes. Tanti giri (80) anche per il portoghese del team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK, supportato dal tester Michael van der Mark (sesto crono oggi) nel lavoro a Jerez. La M 1000 RR sarà aggiornata nel 2027, avrà un nuovo telaio che dovrebbe renderla più facile da guidare. Da capire anche l'impatto degli pneumatici Michelin sulla moto tedesca.
Jonathan Rea guida la Honda CBR1000RR-R Fireblade SP nel test SBK a Jerez
SBK, Jonathan Rea guida una Honda con livrea "speciale" nel test a Jerez
Terzo tempo per Jonathan Rea, lontano 927 millesimi e migliore pilota Honda oggi in pista. Il tester HRC, alla guida di una CBR1000RR-R Fireblade con livrea "mimetica" (per cercare di camuffare alcune novità tecniche) si è messo dietro i titolari Somkiat Chantra e Jake Dixon, rispettivamente quarto e quinto. Trattandosi di test, i crono contano il giusto, bisognerebbe anche sapere nel dettaglio il tipo di lavoro specifico che è stato fatto da ciascun pilota. Ora si tratta soprattutto di fare esperienza con le nuove gomme Michelin, i dischi freno e altri eventuali aggiornamenti.
Da segnalare anche la presenza del team AS Blu Cru del Mondiale Supersport con Aldi Mahendra e Jeremy Alcoba. Quest'ultimo ha debuttato sulla Yamaha R9 dopo il biennio nel team Kawasaki WorldSSP di Manuel Puccetti.
Classifica tempi test Superbike Jerez

Leggi anche

SBK, Alvaro Bautista beffato da Sam Lowes: ecco perché ha perso il podio a JerezSBK, Alvaro Bautista beffato da Sam Lowes: ecco perché ha perso il podio a Jerez
SBK, Sam Lowes e il dominio della Ducati: "Le Panigale di noi clienti non sono uguali"SBK, Sam Lowes e il dominio della Ducati: "Le Panigale di noi clienti non sono uguali"
Worldsbk

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

MotoGP: Luca Marini in dubbio per l'Australia
MotoGP

Luca Marini, allarme salute a Phillip Island: "Una cosa così non l'ho mai avuta in vita mia"

MotoGP: Maverick Vinales
MotoGP

Viñales senza sella MotoGP 2027: "Mi serve un miracolo. Tester? Non so se sono pronto"

Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP parla ai microfoni dei giornalisti
MotoGP

Pecco Bagnaia preoccupato in Australia: ecco perché la pioggia è un doppio problema

Altre notizie

Zontes 703RR ETC

Zontes 703RR ETC a EICMA 2026: la sportiva cinese fa un passo avanti

Novità
23RidersAcademy-Cartagena

#23 Riders Academy, scopri il nuovo Winter Training Camp a Cartagena

In Pista
MotoGP: Luca Marini in dubbio per l'Australia

Luca Marini, allarme salute a Phillip Island: "Una cosa così non l'ho mai avuta in vita mia"

MotoGP
MotoGP: Maverick Vinales

Viñales senza sella MotoGP 2027: "Mi serve un miracolo. Tester? Non so se sono pronto"

MotoGP
Novità: Yamaha MT-125 2027

Yamaha MT-125 2027: cambia il look, restano motore VVA e telaio Deltabox

Novità

Articoli popolari

Foto in primo piano di Ai Ogura seduto nel box del team Trackhouse MotoGP

Ai Ogura e il grande rifiuto alla Honda: il retroscena spiegato dal futuro pilota Yamaha

MotoGP
Marc Marquez

Marc Marquez, il ritiro si avvicina: "Prima mi sentivo un supereroe"

MotoGP
Pedro Acosta

Acosta-KTM rottura totale: "Non avrei firmato per niente al mondo"

MotoGP
Raul Fernandez

Raul Fernandez, il retroscena: l'ultimatum del manager a Trackhouse

MotoGP
Novità: BMW M1000RR model year 2027

BMW M 1000 RR 2027, arriva il telaio M Motorsport di terza generazione: 1,3 kg in meno e più feeling in pista

Novità
Privacy and cookie settings

Loading