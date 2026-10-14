MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Boom della MotoGP in Indonesia: rinnovo fatto, ma l'annuncio tarda ad arrivare

MotoGP
di Alessio Piana
Mandalika Circuit
Seguici su Google News
La MotoGP ha archiviato la quinta edizione consecutiva del Gran Premio d'Indonesia al Pertamina Mandalika International Circuit con il record di pubblico. Nel fine settimana sono state registrate 157.875 presenze, per quanto vi siano legittime perplessità sui numeri (vicini a sfiorare le 50.000 unità) delle giornate intese come "pre weekend", ovvero giovedì e venerdì. In ogni caso, rispetto al recente passato, sul tracciato lungo la costa meridionale dell'isola di Lombok si è visto più pubblico, garanzia di un futuro a lungo termine del Motomondiale su questa location.

INDONESIA IMPORTANTISSIMA

D'altronde l'Indonesia è uno dei mercati più importanti per le case costruttrici. Il 48 % della popolazione possiede uno scooter o una motocicletta (di piccola cilindrata), con 6,5 milioni di esemplari commercializzati ogni anno. Le quote di mercato appartengono al 90 % dei quattro colossi giapponesi, pertanto l'Indonesia non può non essere una meta gradita per logiche prettamente commerciali da parte di tutti i costruttori.

RINNOVO FINO AL 2031

Da un anno a questa parte tra MotoGP Sports Entertainment Group e le autorità locali stanno lavorando per mantenere la tappa di Mandalika nel calendario con la consueta formula del contratto quinquennale, ergo fino al 2031 compreso. Il contratto vigente scade proprio quest'anno, sebbene Mandalika sia già stata inserita nel calendario (provvisorio) 2027 nel weekend al 29 al 31 ottobre.

COSA MANCA PER L'ANNUNCIO

In base a quanto appreso, tra MSEG ed il Governo Indonesiano l'accordo d massima è già stato trovato, ma per ratificare l'accordo e promulgare l'annuncio del rinnovo vi è la necessità di compiere alcuni passi prettamente burocratici. Questione di Governance e dei bilanci di più enti nazionali: due Ministeri (dello Sport e delle Finanze), la BUMN (aggregato delle imprese a controllo statale) e la ITDC (InJourney Tourism Development Corporation), la società governativa che dà il via libera a tali investimenti. Una formalità, sulla carta: la MotoGP e gli attori principali oggi non possono permettersi di non far capolino ogni anno in Indonesia.

Leggi anche

MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo MandalikaMotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Mandalika
MotoGP GP Indonesia: Bezzecchi spaziale, Aprilia padrona, e le Ducati? Cronaca e classificaMotoGP GP Indonesia: Bezzecchi spaziale, Aprilia padrona, e le Ducati? Cronaca e classifica
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto
Mandalika Circuit

diAlessio Piana

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Valentino Rossi
MotoGP

Michelin favoriva Valentino Rossi? Nuovo scandalo in arrivo sulla MotoGP

Fabiano Sterlacchini
MotoGP

Aprilia prepara il piano anti-Marquez: "Presto daremo gli ordini"

MotoGP: Pecco Bagnaia un altro GP deludente
MotoGP

Bagnaia cade a Mandalika come un anno fa: "Abbiamo accusato il passo indietro degli ultimi due anni"

Altre notizie

Superbike: Danilo Petrucci e il rebus BMW

Petrucci svela il rebus della BMW ereditata da Toprak: "Ecco perchè non andiamo forte"

Superbike
Moto2: Manuel Gonzalez sotto attacco

Moto2, Manuel Gonzalez leader sotto attacco ma non molla "Non vedo l'ora"

In Pista
Ruanda

Nel 2030 la Formula andrà in Ruanda: l'Africa torna ma a carissimo prezzo

Formula 1
Lorenzo Baldassarri stringe la mano a Denis Sacchetti e Gianni Ramello del team Go Eleven Superbike dopo il rinnovo del contratto

SBK, Go Eleven blinda Baldassarri: restano alcune incognite sulla griglia 2027

Superbike
yamaha-mx2-motocross-scossone

Terremoto Yamaha nel Motocross? Rischio addio alla MX2, ecco come mai

Motocross

Articoli popolari

Marc Marquez

La regola anti-Marquez: multe e sanzioni sportive in arrivo

MotoGP
Jorge Martin sulla griglia di partenza MotoGP in Indonesia in sella alla Aprilia RS-GP26

Jorge Martin doveva essere penalizzato? Ecco cosa dice il regolamento MotoGP

MotoGP
MotoGP: Jack Miller e la crisi Yamaha

Jack Miller, Yamaha quasi inguidabile anche a Mandalika: "Il comportamento del motore è incostante"

MotoGP
Jorge Martin

Tardozzi (Ducati) è sicuro: Aprilia pronta per gli ordini di scuderia

MotoGP
Valentino Rossi

Michelin favoriva Valentino Rossi? Nuovo scandalo in arrivo sulla MotoGP

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading