Boom della MotoGP in Indonesia: rinnovo fatto, ma l'annuncio tarda ad arrivare

La MotoGP ha archiviato la quinta edizione consecutiva del Gran Premio d'Indonesia al Pertamina Mandalika International Circuit con il record di pubblico. Nel fine settimana sono state registrate 157.875 presenze, per quanto vi siano legittime perplessità sui numeri (vicini a sfiorare le 50.000 unità) delle giornate intese come "pre weekend", ovvero giovedì e venerdì. In ogni caso, rispetto al recente passato, sul tracciato lungo la costa meridionale dell'isola di Lombok si è visto più pubblico, garanzia di un futuro a lungo termine del Motomondiale su questa location.

INDONESIA IMPORTANTISSIMA

D'altronde l'Indonesia è uno dei mercati più importanti per le case costruttrici. Il 48 % della popolazione possiede uno scooter o una motocicletta (di piccola cilindrata), con 6,5 milioni di esemplari commercializzati ogni anno. Le quote di mercato appartengono al 90 % dei quattro colossi giapponesi, pertanto l'Indonesia non può non essere una meta gradita per logiche prettamente commerciali da parte di tutti i costruttori.

RINNOVO FINO AL 2031

Da un anno a questa parte tra MotoGP Sports Entertainment Group e le autorità locali stanno lavorando per mantenere la tappa di Mandalika nel calendario con la consueta formula del contratto quinquennale, ergo fino al 2031 compreso. Il contratto vigente scade proprio quest'anno, sebbene Mandalika sia già stata inserita nel calendario (provvisorio) 2027 nel weekend al 29 al 31 ottobre.

COSA MANCA PER L'ANNUNCIO

In base a quanto appreso, tra MSEG ed il Governo Indonesiano l'accordo d massima è già stato trovato, ma per ratificare l'accordo e promulgare l'annuncio del rinnovo vi è la necessità di compiere alcuni passi prettamente burocratici. Questione di Governance e dei bilanci di più enti nazionali: due Ministeri (dello Sport e delle Finanze), la BUMN (aggregato delle imprese a controllo statale) e la ITDC (InJourney Tourism Development Corporation), la società governativa che dà il via libera a tali investimenti. Una formalità, sulla carta: la MotoGP e gli attori principali oggi non possono permettersi di non far capolino ogni anno in Indonesia.