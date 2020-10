WMX Trentino, Kiara Fontanesi la mamma che rincorre il settimo Mondiale

Kiara Fontanesi si gioca il settimo Mondiale nelle due manche di Pietramurata. Quattro in lizza, dieci punti da recuperare. La diretta web su www.mxgp-tv.com

Sabato 31 ottobre a Pietramurata, in Trentino, Kiara Fontanesi corre le due manche che decideranno il Mondiale motocross femminile (WMX). Al rientro in pista dopo il 2019 di assenza causa gravidanza, la fuoriclasse parmense, 26 anni, punta a conquistare il settimo titolo iridato della sua fantastica carriera. Sarà una superfinale, perchè sono quattro le ragazze che con 50 punti in palio possono ancora aspirare alla corona. Quindi Kiara ha davanti una sfida tutto-o-niente: comunque vada ci regalerà un giorno da ricordare.

Dieci punti da recuperare

Kiara Fontanesi è quarta in campionato, a dieci punti di distanza dall’olandese Nancy van der Ven. Davanti ci sono anche la neozelandese Courtney Duncan, campionessa in carica, lontana sei punti, e la tedesca Larissa Papenmeier, quattro lunghezze. Una situazione di grandissimo equilibrio, quindi, e tensione al massimo livello. Forse da questo punto di vista Kiara parte in vantaggio rispetto alle avversarie, avendo già affrontato simili situazioni in passato. Ci saranno tanti calcoli da fare, ma vincendo le due gare in programma la Fontanesi avrebbe moltissime possibilità di farcela. E’ un obiettivo alla portata.

La formula di gara

Fra Kiara Fontanesi e il Mondiale ci sono due manche da 20 minuti più due giri ciascuna, da corrersi sul fondo duro di Pietramurata, tracciato nei pressi di Arco, in provincia di Trento. Su questa pista in passato la pilotessa KTM ha già fatto la differenza: il fattore campo quindi gioca a favore, anche se purtroppo mancherà il pubblico. Ricordiamo il sistema di punteggio: 25 punti al primo, 22 al secondo, 20 al terzo, 18 al quarto, 16 al quinto e così via a scalare fino ad un punto per il 20° classificato. Meteo: previsto cielo parzialmente nuvoloso, con una temperatura massima di 19° C, quindi condizioni pressochè ideali. Le due manche saranno visibili in diretta web (a pagamento) sulla piattaforma ufficiale www.mxgp-tv-com

“Darò tutto, poi vediamo…”

Kiara Fontanesi ha già raggiunto Pietramurata, insieme al compagno e alla inseparabile figlioletta Skyler, nata lo scorso anno. “Non pensavo di poter puntare al titolo in questa prima stagione di rientro dopo lo stop, ma adesso ci siamo e voglio giocarmi ogni possibilità” spiega Kiara. “Darò tutto, il fatto di essere qui a bordo pista per giocarmi qualcosa di importante, in compagnia di tutta la mia famiglia, è già una vittoria.” Battezzare il settimo mondiale da neo mamma sarebbe un sogno. Forza Kiara!

