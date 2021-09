MXGP Sardegna, Cairoli-Guadagnini alla carica: gli orari TV/streaming

Mondiale Motocross a Riola Sardo. Il tris d'assi del MXoN Cairoli, Lupino e Guadagnini tra gli osservati speciali. Gli orari mxgp-tv.com, Eurosport e Raisport.

Si riaccendono i motori per il Mondiale Motocross, questo fine settimana c’è il decimo round 2021 da disputare. E dopo Maggiora si approda su un’altra pista sulla quale i nostri portacolori certamente vorranno essere i maggiori protagonisti. Parliamo dello spettacolare Crossodromo “Le Dune” di Riola Sardo, molto apprezzato anche a livello internazionale per gli allenamenti invernali. Occhi puntati in primis sul terzetto tricolore scelto per il MXoN, ovvero Tony Cairoli (fresco di annuncio di ritiro), Alessandro Lupino e Mattia Guadagnini, chiamati a sfruttare il vantaggio di correre in casa, ma non solo loro. A seguire gli orari TV e streaming: diretta integrale del MXGP di Sardegna su mxgp-tv.com, evento visibile anche su Eurosport 2 e Raisport.

MXGP

Jeffrey Herlings, Jorge Prado, Tim Gajser, seguiti da Herlings, Gajser, Tony Cairoli. Così si è concluso il doppio round disputato in Turchia, con il pilota di Geldrop ormai ristabilito e pronto a dare costantemente battaglia per ricucire il distacco. Ora è risalito a cinque lunghezze dal nostro portacolori di punta, attualmente 3° ad un punto da Romain Febvre. Ricordiamo che l’alfiere Kawasaki ha vinto gli Internazionali d’Italia 2021, con tappa anche sulla pista di Riola Sardo. Certo avremo Prado determinato a riscattarsi dopo qualche errore di troppo, o Pauls Jonass, Jeremy Seewer, Glenn Coldenhoff, più tanti altri. Ma tutti indistintamente puntano al leader iridato e campione in carica, che sta facendo del binomio velocità-costanza la sua arma vincente per resistere agli assalti dei rivali. Certo a “Le Dune” assisteremo ad un’altra battaglia da ricordare, aspettandoci di vedere anche gli altri nostri ragazzi in alto. Come Alessandro Lupino ed Alberto Forato, ottimi 7° e 6° nel MXGP di Afyon, ma non solo. L’entry list dell’evento.

MX2

Ci siamo fermati con il campione in carica Tom Vialle ed il leader iridato Maxime Renaux a contendersi le vittorie dei due round in Turchia. Con Mattia Guadagnini a podio solo nel MXGP di Afyon, scendendo così a -37 dallo scatenato pilota francese. Ma certo la tappa di Riola Sardo è un’ottima occasione per tornare a puntare alla vittoria: ricordiamo cos’è successo primo evento italiano dell’anno a Maggiora… Perché non tentare il bis in casa? Attenzione poi anche a Jago Geerts, 3° a 15 punti dal nostro portacolori e certo determinato a riscattarsi dopo qualche round sottotono. Senza dimenticare un Jed Beaton in continua crescita, o Ruben Fernández, od anche Thibault Benistant, Kay De Wolf, Mathys Boisrame… E tanti altri possibili protagonisti. L’entry list completa.

Gli orari del 19/09

9:15 MX2 Free/Time practice

10:15 MXGP Free/Time practice

12:15 MX2 Gara 1 (diretta su Eurosport 2)

13:15 MXGP Gara 1 (diretta su Eurosport 2 e Raisport)

15:10 MX2 Gara 2 MX2 (diretta su Eurosport 2)

16:10 MXGP Gara 2 MXGP (diretta su Eurosport 2, differita alle 17.00 su Raisport)

Foto: Mauro Deidda/Motoclub Motor School Riola