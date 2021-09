Cairoli-Guadagnini-Lupino, tris d’assi tricolore al Motocross delle Nazioni

Tony Cairoli, Mattia Guadagnini ed Alessandro Lupino, che trio! Ufficializzata la formazione italiana per il Motocross delle Nazioni, al via con Maglia Azzurra.

Il prossimo 26 settembre a Mantova torna il Motocross delle Nazioni, prestigioso trofeo cancellato l’anno scorso a causa della pandemia. L’Italia si presenterà al via con una formazione di tutto rispetto, con la forte determinazione a confermarsi una volta di più tra le grandi del settore. L’ufficialità arriva in data odierna, con lo scontato annuncio del nostro campionissimo Tony Cairoli per la classe MXGP. Il secondo nome è quello di Mattia Guadagnini, attualmente secondo in classifica generale MX2 (da rookie) e schierato appunto in questa categoria. Per finire con Alessandro Lupino, nostro secondo miglior portacolori in classe regina, al via per il MXoN in MX Open. Un tris d’assi tricolore che sarà al via per questo evento con la mitica Maglia Azzurra, con Cairoli nelle vesti di capitano della squadra.

“Ringrazio sentitamente i team e i nostri ragazzi che hanno accettato con entusiasmo la convocazione” ha commentato Giovanni Copioli, Presidente FIM. “Nonostante quest’anno non si corra a fine stagione. Le classifiche MXGP ed MX2 dicono che, sulla carta, abbiamo una delle migliori formazioni. Sono certo che daranno il massimo per confermare i valori dimostrati nella prima parte della stagione.” Si allinea Thomas Traversini, Commissario Tecnico FMI. “La nostra è una squadra molto competitiva. Ancora una volta hanno dimostrato un forte attaccamento alla Maglia Azzurra, mettendosi a disposizione per rappresentare il nostro Paese. Cairoli e Lupino sono esperti, Guadagnini è all’esordio, ma ha già disputato molte competizioni a squadre nazionali a livello giovanile. Visti gli ottimi rapporti che hanno tra di loro gli atleti azzurri, ci sarà sicuramente un grande spirito di gruppo.”

