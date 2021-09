Red Bull Rookies Cup: tutti i piloti 2022, Alex Venturini tra le new entry

Pubblicata la lista dei piloti al via in Red Bull Rookies Cup 2022. Tre italiani confermati, più uno tra i volti nuovi del campionato.

Proprio domenica scorsa si è conclusa la stagione 2021 della Red Bull Rookies Cup, con il colombiano David Alonso come vincitore. Ma si guarda già al prossimo anno: è stata resa nota in data odierna la lista di tutti i piloti che prenderanno parte al campionato 2022. Rimane una buona rappresentanza di ragazzini italiani, con una novità. Accanto ai confermati Luca Lunetta, Filippo Farioli e Demis Mihaila infatti arriva Alex Venturini, che ha passato le selezioni per unirsi alla prossima Rookies Cup.

I primi tre citati li abbiamo visti all’esordio quest’anno, conosciamo l’ultimo arrivato. Classe 2007, originario di Cesena, è campione italiano 2016 in Minimoto Junior A, dopo aver chiuso come vice campione in Minimoto Cadetti l’anno prima. Nel 2017 è 2° in Minimoto Junior B, per poi passare nel biennio successivo alle MiniGP 50cc (3° nel 2018, 5° nel 2019). Dall’anno scorso è attivo nel CIV PreMoto3: in particolare in questa stagione ha messo a referto tre podi ed è attualmente 5° in classifica generale con un round ancora da disputare.

Ma sono in tutto 12 i volti nuovi del prossimo campionato, tra le nazioni coinvolte si aggiunge il Messico. Ragazzini in arrivo da CEV, campionati nazionali, Northern Talent Cup, tutti con un’occasione per farsi vedere su un palcoscenico ancora più ampio. Rincorrendo il sogno di tutti i piloti, approdare nel Motomondiale. Ecco tutti i nomi dei piloti finora in lista.

Piloti riconfermati

5 Tatchakorn Buasri – Thailandia

8 Eddie O‘Shea – Gran Bretagna

9 Freddie Heinrich – Germania

14 Cormac Buchanan – Nuova Zelanda

21 Demis Mihaila – Italia

29 Harrison Voight – Australia

42 Soma Görbe – Ungheria

48 Gabin Planques – Francia

58 Luca Lunetta – Italia

72 Taiyo Furusato – Giappone

77 Filippo Farioli – Italia

78 Jakob Rosenthaler – Austria

95 Collin Veijer – Paesi Bassi

Piloti all’esordio

Marcos Ruda – Spagna

Jose Antonio Rueda – Spagna

Máximo Martínez Quiles – Spagna

Angel Piqueras – Spagna

Jacob Roulstonec – Australia

Guillermo Marcel Moreno Crail – Messico

Rico Salmela – Finlandia

Alex Venturini – Italia

Jakub Gureckýv – Repubblica Ceca

Luciano Lorenz – Belgio

Fadillah Aditama – Indonesia

Ruché Moodley – Sudafrica