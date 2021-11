MXGP Mantova, ultimo atto mondiale e il saluto a Cairoli. Tutti gli orari

Round finale del Mondiale Motocross 2021, ultima danza di Tony Cairoli. Febvre, Herlings, Gajser, chi sarà il campione? La programmazione TV e streaming.

Chi sarà il campione MXGP 2021? L’appuntamento per saperlo è nuovamente al ‘Tazio Nuvolari’, che dopo l’evento di Lombardia di domenica ospiterà il GP della Città di Mantova. Un turno motocross infrasettimanale per concludere un’intensa annata segnata da una battaglia davvero serrata fino all’ultimo. Romain Febvre è ancora il leader, a -3 c’è Jeffrey Herlings, si è un po’ staccato invece Tim Gajser per una sanzione comminatagli domenica. Ora sono 15 i punti che lo separano dal capoclassifica, ma sempre in piena battaglia. Sarà poi il gran finale della carriera di Tony Cairoli, determinato a chiudere al meglio davanti al pubblico di casa. Ovvero, migliorando il terzo posto nel GP di domenica…

In MX2 invece il titolo è già andato, con margine e merito, a Maxime Renaux. La lotta quindi è tutta dietro di lui, principalmente tra Jago Geerts e Tom Vialle, con il campione 2020 che occupa la seconda piazza iridata con sette punti di margine sul pilota Yamaha. Dietro, Jed Beaton e Mattia Guadagnini sono molto più vicini, separati infatti da appena un punto: l’italiano ha già disputato una grande stagione d’esordio, ma sicuramente cercherà di chiudere in bellezza in casa. Riscattandosi da un primo round lombardo non proprio secondo le aspettative. Stesso discorso per Rene Hofer, che mira a tornare protagonista come a Pietramurata, ma saranno come sempre in tanti da tenere d’occhio.

Tutti gli orari del 10/11

La diretta integrale del gran finale del Mondiale Motocross 2021 sarà come sempre garantita da mxgp-tv.com. Dirette delle gare poi visibili su Eurosport 2 e Raisport, ecco tutta la programmazione. Su Corsedimoto saranno disponibili le highlights pochi minuti dopo la conclusione di ciascuna delle due gare MXGP.

8:15 MX2 Free/Time Practice (diretta MXGP-TV.com)

9:15 MXGP Free/Time Practice (diretta MXGP-TV.com)

11:00 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport 2 e MXGP-TV.com))

12:00 MXGP Gara 1 (diretta MXGP-TV.com, Eurosport 2 e Raisport)

14:00 MX2 Gara 2 (diretta Eurosport 2 e MXGP-TV.com)

15:00 MXGP Gara 2 (diretta MXGP-TV.com, Eurosport 2 e Raisport)

Foto: mxgp.com