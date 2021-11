Tony Cairoli sul podio: sorpasso a Prado e ora gran finale!

Tony Cairoli sale sul podio del GP di Lombardia e passa 4° in classifica. Il 10 novembre ultima gara MXGP in carriera per il campione siciliano.

Nel penultimo round del Mondiale di Motocross, sulla pista di Mantova, Tony Cairoli stupisce ancora. Per nulla rinunciatario, nonostante sia ai titoli di coda della carriera, conquista il podio e sorpassa in classifica Jorge Prado. Spinto dal calore dei tifosi, ha centrato il 179° podio lottando fino all’ultimo giro..

Nelle libere è partito in sordina, terzo nella sessione cronometrata, in gara-1 non sfrutta al meglio la posizione di partenza. Al primo giro passa secondo sul traguardo, ma al quinto passaggio cede la piazza a Tim Gajser. Perso un po’ di ritmo, lo ritrova nel finale e chiude quarto. Ma al termine del primo round Gajser viene penalizzato e Tony Cairoli diventa terzo. Il pilota del Team KTM Red Bull Factory Racing è in condizione fisica smagliante! Nella seconda manche non parte perfettamente, perde alcune posizioni, ingaggia un grande duello con Prado e chiude quarto.

Sale sul terzo gradino del podio del Gran Premio di Lombardia e riconquista il quarto posto in classifica iridata. Fra tre giorni si ritorna in pista per l’ultimo appuntamento di questa stagione MXGP. E sarà l’ultimo GP per Tony Cairoli. “Sono contento del risultato e la pista mi è piaciuta molto. Se riuscissi a salire sul podio in entrambe le mie ultime due gare da professionista sarebbe fantastico. La seconda partenza non è stata molto buona e quando sono arrivato dietro a Jorge ho perso molto tempo. Ho perso un po’ il ritmo ma sono comunque molto contento, soprattutto qui davanti a questi tifosi fantastici.”

