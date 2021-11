MotoGP, sipario a Valencia: tutti gli orari TV su Sky Sport, DAZN, TV8

Motomondiale, ultimo atto della stagione 2021 al Circuit Ricardo Tormo di Valencia. Tutti gli orari TV: diretta su Sky Sport, DAZN e TV8.

Siamo entrati nella settimana dell’ultimo round della stagione MotoGP 2021. Teatro è il Circuit Ricardo Tormo di Valencia, che ospiterà l’atto finale dell’unico campionato ancora aperto. Remy Gardner e Raúl Fernández sono divisi da 23 punti, chi si prenderà la corona Moto2? Passerella finale invece per Fabio Quartararo, re MotoGP a Misano-2, e Pedro Acosta, rookie-campione in Moto3 a Portimao-2. Un ultimo evento certamente da non perdere. La diretta del Gran Premio de la Comunitat Valenciana sarà garantita da Sky Sport MotoGP (canale 208) e da DAZN. Per il gran finale, anche TV8 trasmetterà in diretta sia le qualifiche che le gare delle tre categorie del Campionato del Mondo. A seguire tutti gli orari TV.

Le immagini del GP su Corsedimoto

Il nostro sito offrirà, come di consueto, le immagini di tutte le sessioni di prova, di tutte le categorie, e le highlights di tutte le gare, poco dopo la conclusione. Corsedimoto proporrà, sempre gratuitamente, video approfondimenti tecnici e interviste direttamente dal tracciato spagnolo.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri

La programmazione Sky Sport e DAZN

Giovedì 11 novembre

17.00 Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 12 novembre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 1

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 1

13.15-13.55 Moto3 Prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP Prove libere 2

15.10-15.50 Moto2 Prove libere 2

Sabato 13 novembre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

17.00 Conferenza stampa qualifiche

Domenica 14 novembre

8.40-9.00 Moto3 Warm Up

9.10-9.30 Moto2 Warm Up

9.40-10.00 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 13 novembre

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 14 novembre

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

Foto: motogp.com

“58” il racconto illustrato ispirato al mito SIC58, In vendita anche su Amazon Libri