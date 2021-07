MXGP, Herlings ci prova a Lommel! “Tentiamo qualcosa di impensabile”

Jeffrey Herlings tornerà in azione a Lommel! Il talento KTM è determinato a provarci, con l'obiettivo di tenere vive le speranze iridate.

Appariva certa la sua assenza dopo il forfait forzato a Loket e l’addio a Gara 2 ad Oss. Invece ecco arrivare la notizia che Jeffrey Herlings tenta il rientro anticipato: domani sarà in azione a Lommel, pronto a dire la sua. Ricordiamo che la sua spalla sinistra è tutt’altro che a posto dopo lo sfortunato incidente nella prima manche nel suo evento di casa. Una gara che, nonostante la scapola rotta, l’ha visto incredibilmente vincitore! I tempi di recupero sarebbero ben più lunghi (sei settimane!), ma il talento di Geldrop l’aveva già anticipato l’ipotesi. Vuole provare a tenere vive le speranze iridate, complicate dall’ennesimo infortunio.

“C’è una piccola possibilità per il prossimo fine settimana a Lommel. Se questo è intelligente? Non lo so, non credo.” Così si era espresso Herlings ai microfoni di mxgp.com nel corso della tappa a Loket, alla quale ha assistito da spettatore. Ma una frase comparsa oggi sui suoi canali social lascia pochi dubbi. “Tentiamo di fare qualcosa di impensabile.” Ovvero, il campione KTM non vuole certo tornare per fare la comparsa. E dopo quanto visto in Gara 1 a Oss (solo per citare l’ultimo esempio in ordine di tempo) non è tanto assurdo pensarlo come uno dei grandi protagonisti di questo fine settimana. Qui gli orari dei collegamenti tv e streaming, le highlights su Corsedimoto.

Foto: KTM Media

