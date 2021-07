MXGP Lommel: Forza Kiara! Gli orari TV e le dirette streaming del 31/7

Oggi a Lommel Kiara Fontanesi punterà al primo successo 2021 nel mondiale motocross donne. Qui tutti gli orari delle dirette streaming, highlights su Corsedimoto

Oggi a Lommel Kiara Fontanesi (GasGas) andrà a caccia del primo trionfo 2021 nel Mondiale Motocross donne. La sei volte iridata ha debuttato sabato scorso a Loket (Repubblica Ceca) offrendo due ottime prestazioni dal punto di vista tecnico e fisico, che però non garantito i risultati che erano alla portata. Il riferimento è la neozelandese Courtney Duncan (Kawasaki), campionessa in carica ripartita vincendo entrambe le manche.

Kiara in diretta streaming, highlights su Corsedimoto

Le due gare del WMX (il mondiale motocross donne) saranno proposte in diretta streaming da MXGP-TV.com, la piattaforma ufficiale del campionato. Qui sotto tutti gli orari di qualifiche e delle due manche. Sempre a Lommel oggi corrono anche i ragazzi dell’Europeo 250 e 2T, anche queste gare si possono seguire in diretta integrale. E’ possibile staccare l’abbonamento per l’intera stagione o per il singolo GP. In serata Corsedimoto proporrà le highlights delle due sfide che vedranno Kiara Fontanesi protagonista.

Domenica tutti con Tony e Mattia

Domenica 1 agosto Lommel, mitico circuito belga, ospita il sesto round del Mondiale Motocross. In MXGP Tony Cairoli è in formissima e su un terreno molto congeniale andrà all’attacco del capoclassifica Tim Gajser (Honda HRC) distante appena tredici punti. Tony dovrà guardarsi le spalle dal compagno Jorge Prado (KTM) reduce dal trionfo di Loket. Non correrà purtroppo Jeffrey Herlings, per l’ormai noto infortunio alla spalla sinistra. In MX2 (Mondiale under 23 anni) Mattia Guadagnini (KTM) proverà a ripredersi la tabella rossa di leader iridato. Qui sotto tutta la programmazione streaming e gli orari delle dirette RaiSport.

Per i tuoi massaggi Thai

La programmazione TV e streaming

Sabato 31 luglio

7:45 EMX 2T Free Practice

8:10 WMX Free Practice

8.35 EMX 250 Gruppo 1 Free Practice

9:00 EMX 250 Gruppo 2 Free Practice

9:30 EMX 2T Qualifying Practice

10:05 WMX Qualifying Practice

10:40 EMX 250 Qualifying Gruppo 1

11:15 EMX 250 Qualifying Gruppo 2

12:20 EMX 2T Gara 1

13:10 WMX Gara 1

13:55 EMX 250 Gara 1

14:50 EMX 2T Gara 2

15:40 WMX Gara 2

16:35 EMX 250 Gara 2

Domenica 1 agosto

9:15 MX2 – Free/Time practice

10:15 MXGP – Free/Time practice

12:15 MX2 Gara 1

13:15 MXGP Gara 1 (diretta anche su Raisport)

15:10 MX2 Gara 2

16:10 MXGP Gara 2 (diretta anche su Raisport)