Moto3, Ayumu Sasaki sulla via del ritorno al Red Bull Ring

Ayumu Sasaki pronto al rientro in Austria. Buone notizie per il pilota Tech3 dopo l'ultima visita medica, le lesioni riportate al Montmeló sono ormai superate.

Il team KTM Tech3 in Moto3 è pronto a riavere la sua coppia di piloti al rientro dalle vacanze. Il recupero di Ayumu Sasaki dopo il pauroso incidente occorsogli all’ultimo giro in Catalunya continua spedito e senza ulteriori intoppi. Tra una settimana il Motomondiale torna in azione per il primo dei due eventi al Red Bull Ring, tappa di casa per il costruttore che quindi riavrà la truppa al completo. Una convalescenza che va avanti da inizio giugno, ma i problemi maggiori sono ormai alle spalle.