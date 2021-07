MotoGP, Valentino Rossi a tutto gas: aggiornamenti da Petronas-Yamaha

Valentino Rossi e Yamaha-Petronas vogliono onorare la seconda parte di stagione MotoGP 2021. Dopo l'acceleratore elettronico arriverà una nuova benzina.

Oltre ogni decisione finale Valentino Rossi e Petronas proveranno a chiudere questa stagione MotoGP nel migliore dei modi. A breve l’annuncio della separazione a campionato concluso, probabilmente a ridosso del Gran Premio d’Austria. E forse dell’addio del campione di Tavullia al Motomondiale dopo una gloriosa carriera ultraventennale. Ma poi ci sarà un’altra metà stagione da dover onorare e sia Petronas SRT che il Dottore hanno intenzione di chiudere nel migliore dei modi.

L’acceleratore elettronico per la M1

In termini di risultati, la stagione MotoGP 2021 è stata finora deludente sia per la squadra che per il nove volte iridato, che ha ottenuto un sola posizione tra i primi dieci nelle prime nove gare. Nonostante il momento buio, Petronas-Yamaha sta lavorando intensamente alle innovazioni tecniche da apportare alla YZR-M1 e alcune hanno di recente esordito sulla moto di Valentino Rossi. A cominciare da un acceleratore elettronico impiegato per la prima volta nel week-end al Sachsenring dopo averlo testato in Catalunya nel lunedì post gara. “L’obiettivo è avere lo stesso feeling dell’altra manetta e devo dire che la mia sensazione in effetti è esattamente la stessa“. Nessun miglioramento sostanziale, ma una limatura di dettagli che potrebbe rappresentare un passo in avanti generale. Il motivo del cambiamento è ignoto anche al 42enne pesarese: “Ad essere sincero, non lo so proprio. Sospetto che abbia qualcosa a che fare con una riduzione di peso. Il feeling, in in ogni caso, è uguale all’altro“.

Carburante prossimo step

In vista delle prossime gare Petronas SRT è al lavoro anche su un’altra novità: la benzina. Un settore su cui ha lavorato anche KTM alla vigilia del GP del Mugello. ETS Racing Fuels è il fornitore di Mattighofen e avrebbe garantito alle RC16 una benzina che elargisce 8 cavalli in più al V4 austriaco. Nella MotoGP odierna si tratta di valori incredibili, tra il 2% e il 3% di guadagno. La squadra malese conta sulla collaborazione con Mercedes in F.1, di cui condivide il main sponsor, e quindi si attendono sensibili sviluppi in tal senso.

Basterà per compiere un ulteriore step? “So che Petronas sta lavorando molto intensamente in questo settore. Hanno un enorme know-how, anche dalla Formula 1“, ha sottolineato Franco Morbidelli prima dell’infortunio. “Ma non so rivelare alcun dettaglio sulle specifiche. Posso solo dire che attualmente non stiamo usando il [nuovo] carburante. Ma so che stanno facendo grandi sforzi in tal senso“.

