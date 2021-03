Internazionali d’Italia Motocross, Romain Febvre Supercampione 2021

Doppio trionfo di Romain Febvre a Mantova: è il campione agli Internazionali d'Italia Motocross 2021. In bella evidenza anche l'italiana Beta e Ivo Monticelli.

Si sono chiusi oggi a Mantova gli Internazionali d’Italia Motocross con il coronamento di Romain Febvre Supercampione di questa edizione. Il Tazio Nuvolari ha visto in azione ben 157 piloti da 13 nazioni diverse, assenti ad esempio il campione MXGP in carica Tim Gajser così come il nostro Tony Cairoli, presente invece Jorge Prado. Un evento intenso, svolto chiaramente a porte chiuse, che ha visto alcuni grandi protagonisti del Mondiale MXGP scaldare i motori in vista della nuova stagione iridata (qui il calendario).

Gara MX1 che ha visto brillare subito il duo Kawasaki, in particolare Ivo Monticelli ottimo alla partenza davanti a Romain Febvre. Buono scatto anche di Alessandro Lupino, che si mantiene a lungo in zona podio prima di dovere cedere qualche posizione. In primis a Jeremy van Horebeek ed alla sua Beta, con la casa tricolore per la prima volta sul podio in questo tipo di gare. La terza piazza finale sarà per la seconda Kawasaki guidata da Monticelli, con Lupino ai piedi del podio. Sfortunato Jorge Prado, con moto spenta al via e gara chiaramente compromessa.

In Supercampione, lo ricordiamo, al via sia piloti protagonisti in MX1 che in MX2. Una gara che ha coronato il campione di quest’anno. Fin da subito è Romain Febvre a mettersi in evidenza, da segnalare che Nicolas Lapucci (fresco Campione Internazionale MX2) con l’italiana Fantic è riuscito a dare filo da torcere per un po’ al pilota francese, prima di perdere terreno. Non è giornata per Jorge Prado (errore all’ottavo giro), ringraziano invece Jeremy van Horebeek e Ivo Monticelli, rispettivamente secondo e terzo al traguardo, con Lapucci ai piedi del podio. Ma con queste due vittorie Romain Febvre è Supercampione 2021.