MXGP: Prado out per Maggiora, Gajser senza il maggior rivale

C’è un’assenza di lusso per l’appuntamento di questo weekend a Maggiora. Jorge Prado, attualmente secondo in classifica MXGP, è fuori causa per un problema fisico in cui è incappato in allenamento. Addio quindi al primo dei rivali di Tim Gajser, lanciatissimo in questo inizio di stagione Motocross 2022. Ancora di più ora senza il campione in carica Jeffrey Herlings, ufficialmente KO per tutto il campionato. GasGas Factory Racing, al via solo coi piloti MX2 Guadagnini e Langenfelder, spera di recuperare il suo pilota di punta per l’evento in Sardegna, in programma la prossima settimana.

Ritorno in Sardegna?

Una spalla lussata mette Jorge Prado KO per il GP d’Italia. Il pilota spagnolo è incappato in un incidente in allenamento la scorsa settimana. Non una cosa grave, ma purtroppo sufficiente per provocare una lesione. La spalla è stata rimessa subito a posto, ma la mancanza di forza costringe il pilotaGasGas a saltare la tappa a Maggiora. L’infortunio verrà tenuto costantemente sotto controllo, ma l’esame più importante sarà poco prima del GP di Sardegna, per capire se potrà tornare a Riola Sardo oppure no. Certo è che Tim Gajser sarà al via senza il primo dei suoi rivali. Pur a -46, Prado era pronto alla battaglia contro il pilota Honda, per ricucire il distacco e rilanciarsi così in classifica generale. Un doppio zero pesante, non ci voleva…

“Sono caduto la scorsa settimana. Non è stato un brutto incidente, ma mi sono lussato la spalla.” Jorge Prado spiega così l’accaduto, sottolineando la determinazione a tornare il più presto possibile. “Sto lavorando duramente, spero di essere a Riola Sardo, sarebbe un bel traguardo!” Chiaramente non manca il dispiacere per un evento saltato. “Un peccato non poter correre questo weekend, sono secondo in campionato e sto lottando per il titolo. Maggiora poi è una pista che mi piace!” Ma che non lo vedrà al via per quest’anno. Prado ora qualche giorno in più per cercare di tornare in forma, la tappa a Riola Sardo è in programma per il prossimo weekend.

Foto: mxgp.com