MXGP: Jeffrey Herlings, serve un altro intervento. Arrivederci al 2023

Era l’anno in cui Jeffrey Herlings avrebbe dovuto difendere il titolo appena conquistato, ma non inizierà mai. Il campione MXGP in carica infatti è ufficialmente fuori causa anche per il resto del campionato. Il 27enne di Geldrop non si è ancora rimesso dall’infortunio in cui è incappato due settimane prima del via della stagione, anzi serve un altro intervento. Addio quindi al 2022, ora bisogna concentrarsi sul completo recupero in ottica 2023.

IN AGGIORNAMENTO

Foto: KTM Images/Ray Archer