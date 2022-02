MXGP, Jeffrey Herlings s’infortuna: inizio campionato a rischio

Jeffrey Herlings, campione in carica MXGP, rimedia una caduta durante un allenamento in Spagna. In dubbio la prima gara del 20 febbraio in Gran Bretagna.

Jeffrey Herlings ha interrotto la preparazione invernale in Spagna. Il campione del mondo MXGP si è infortunato al piede e ha immediatamente interrotto il suo allenamento, come riferito su Instagram da KTM. L’olandese volante è caduto mentre girava sul circuito di Red Sands, rimediando un infortunio al piede sinistro. Subito soccorso, è ritornato in patria per ulteriori accertamenti, ma non sappiamo l’entità del danno.

Una bella grana per Herlings che il giorno prima aveva ottenuto una vittoria nel campionato nazionale spagnolo a Montearagon. Prima dell’inizio del Mondiale a Matterley Basin, il 20 febbraio, Jeffrey avrebbe tenuto altre due gare preparatorie in Francia e Inghilterra. Adesso tutti si chiedono se riuscirà ad essere al top delle condizioni per l’inizio del nuovo Mondiale di Motocross. Tre anni fa saltò l’inizio della stagione per un infortunio al piede destro. Se l’infortunio al piede si rivelerà così grave da richiedere tempo, l’olandese avrebbe circa un mese per essere pronto per il secondo round in Italia. La terza tappa MXGP a distanza di altre due settimane in Argentina.

KTM Factory Racing ha diramato un comunicato: “Il campione del mondo MXGP Jeffrey Herlings cercherà un consiglio medico per un infortunio al piede sinistro subito durante un allenamento in Spagna oggi (lunedì). Il pilota della Red Bull KTM è caduto su un piccolo salto, ha immediatamente interrotto la sua sessione e si è diretto a casa per un consulto. Maggiori informazioni verranno fornite a tempo debito“.

