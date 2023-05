MXGP, Mattia Guadagnini già operato “Un piccolo ostacolo”

Un GP di Francia piuttosto difficile per i piloti italiani. Mattia Guadagnini in particolare è finito sotto i ferri per le conseguenze dell’incidente di cui si è reso protagonista in Gara 2. Il pilota veneto di GASGAS purtroppo ha accusato una frattura all’omero del braccio sinistro, che è stata sistemata chirurgicamente proprio ieri. Tempi di recupero ancora tutti da valutare per Guadagnini, anche se il prossimo GP è nel fine settimana del 3-4 giugno.

Guadagnini amaro: “Solo 5 giri…”

“L’intervento è andato bene” ha commentato Mattia Guadagnini via social. “Un piccolo ostacolo lungo la strada, ma fa parte del nostro sport. Ora possiamo solo guardare avanti per cercare di tornare presto.” Aggiungendo anche che “Il tracciato era difficile. Ho cercato di tornare a casa a posto, mi servivano solo altri cinque giri…” Sfortunatamente però ecco il violento incidente proprio sul finale di gara 2 dopo il buon 6° posto ottenuto nella prima manche in Francia. Poteva arrivare un altro risultato solido per Guadagnini, purtroppo invece il finale è stato ben diverso. Un’altra tegola per il team GASGAS, che sempre a Villars sous Ecot aveva appena perso il suo pilota MX2 Simon Laegenfelder, fresco di rinnovo e reduce dal primo trionfo di GP.

“Era già un grande anno”

Chiaramente c’è grande amarezza nella squadra, come ha ammesso il team manager Davide De Carli. “È stata una delusione vedere Mattia così dolorante” ha dichiarato. “Era già un grande anno assieme a lui, aveva ottenuto alcuni dei suoi migliori risultati nei primi sei round. Gli auguriamo un pronto recupero.” Su tutto ricordiamo che Guadagnini aveva conquistato il suo primo podio MXGP in occasione dell’evento in Spagna. Dal primo grande risultato all’infortunio in appena due GP consecutivi. Vedremo ora quando riuscirà a tornare in azione…

Foto: Social-Mattia Guadagnini