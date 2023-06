Cosa fare quando s’è già stracciato un record assoluto? Si continua a riscriverlo. Chissà dove sarebbe Jeffrey Herlings senza tutti quegli infortuni… Ma anche la 103^ vittoria di GP, arrivata nel round in Lettonia a conclusione di un fine settimana da dominatore assoluto, fa comunque impressione. Il talento di Geldrop è sempre più in forma e continua a piazzare performance incredibili come quelle di Kegums. La pronta risposta in “stile Herlings” dopo i guai tecnici in Francia, con Prado a 15 punti di distanza. Gioisce KTM dopo il 2022 in sofferenza per la sua assenza, così come il team manager Tony Cairoli, che si coccola il pilota olandese.

Marcia trionfale

Quella di sabato era stata la sua prima vittoria stagionale in Qualifying Race. Un tassello che ancora mancava in questo 2023, ora sistemato, ma è soprattutto nelle due gare di domenica che è stato davvero insuperabile. Prado rimane il re delle partenze, in Gara 1 Herlings ha anche dovuto fare i conti con un po’ di arm pump, poi superato, ed una piccola caduta che gli ha fatto perdere qualche secondo. Il “problema” è che poi ha messo il turbo: il vantaggio dello spagnolo è stato letteralmente annullato, Herlings l’ha poi passato e gli ha rifilato oltre 7 secondi, cogliendo il primo successo di manche. In Gara 2 il copione non è cambiato troppo, stavolta però anche Romain Febvre ha detto la sua, sfruttando al massimo la prima parte di gara e tenendo a lungo il comando. Ma riecco Herlings a passo di marcia: da 3° riaggancia prima Prado, poi Febvre, lasciandoseli alle spalle e scappando di nuovo. Una dimostrazione di superiorità impressionante.

“Herlings? Quando dà gas…”

Il pilota #84 ha anche confessato un piccolo problema tecnico al via in Gara 2, ma il 3° posto dimostra che non ne ha poi risentito troppo. “Ho dovuto lavorare tanto per risalire” ha poi sottolineato. “E non è stato facile riprendere e superare sia Jorge che Romain: ho dovuto lottare, ma ci sono riuscito.” Un weekend chiuso a punteggio pieno, con il record assoluto che ora dice 103 vittorie di GP firmate Herlings. “Che possiamo dire di lui? È un contendente per il titolo e quando dà gas non ha più tanti rivali” ha aggiunto estasiato Tony Cairoli, team manager KTM. “Soprattutto nella seconda parte di gara, quando le sue condizioni fisiche gli permettono di fare la differenza.” Ma non c’è tempo di festeggiare troppo: la prossima settimana si riaccende di nuovo la sfida, tocca a Teutschenthal. E una volta di più, occhio a Jeffrey Herlings.

Foto: KTM Images/Ray Archer