Motocross: Giorgia Blasigh, parla il papà “La paura è passata.” I prossimi passi

Arrivano buone notizie su Giorgia Blasigh, giovane talento del motocross incappata in un brutto incidente in allenamento giovedì scorso. La sedicenne pilota veneta sta decisamente meglio: il trauma cranico in particolare s’è risolto senza conseguenze. L’attenzione ora è tutta per le lesioni riportate al braccio destro, alcuni problemi per i quali sarà presto operata. Tempi di recupero ancora tutti da valutare, anche se la giovane crossista sta già pensando al ritorno in sella ed alla prossima gara… Cristhian Blasigh, padre della pilota, ha raccontato a Corsedimoto come sta la figlia a pochi giorni dalla caduta in Toscana. Al momento si procede per gradi: l’incidente è stato importante, ma fortunatamente con conseguenze meno gravi di quanto si pensasse inizialmente.

La situazione fisica

““Papà, quand’è la prossima gara?” “Il 28 agosto.” “E ce la faccio ad essere in moto per quella data?”” Questo il pensiero di Giorgia Blasigh, come ci ha raccontato il padre Cristhian. Per allora è prevista la tappa del Campionato Italiano Motocross Pro – Prestige Femminile, di scena in provincia di Fermo, ma si vedrà. “La paura è passata” ha dichiarato Cristhian Blasigh, raccontandoci poi le conseguenze della caduta. “Il trauma cranico fortunatamente non ha avuto nessun tipo di conseguenza. Ha fatto una TAC ed è risultata negativa, nessun versamento di sangue o ematomi interni.”

Aggiungendo anche che “Giovedì era irriconoscibile, disconnessa da tutto. Venerdì mattina era a posto, ma ha azzerato la giornata di giovedì, non ricorda nulla.” Oggi pomeriggio ci sarà una nuova TAC, soprattutto per controllare la situazione del suo braccio destro. “Ha subito una lussazione del gomito con anche una piccola frattura, più la frattura dello scafoide, per la quale servirà un intervento” ha spiegato papà Blasigh. “Per il gomito invece ancora non siamo certi. Bisogna controllare in particolare i legamenti, i tendini che con la lussazione possono essersi danneggiati.”

I prossimi passi

Un incidente causato da un imprevedibile guaio tecnico. “Ha causato o lo spegnimento della moto o il grippaggio del motore. Nonostante fosse una moto nuova ed usata poco: nessun allenamento, solo le prime gare del Mondiale e le due gare dell’italiano. A volte il caso… In quel momento abbiamo pensato a tutto, ma è andata bene.” Per l’intervento si guarda a Verona. “Lo programmeremo col dottor Donadelli [esperto di Chirurgia della Mano e del Gomito, ndr], che l’ha già seguita per l’infortunio al polso dell’anno scorso. I tempi di recupero li capiremo solo in seguito.”

Cristhian Blasigh sottolinea poi il lato fortunato in questo momento. “Un’infinità di persone si è resa disponibile, anche per il recupero ci saranno persone qualificate che le daranno un grande aiuto.” Compresa anche una ‘vecchia conoscenza’ della giovanissima pilota di motocross. “Si stava allenando assieme a Dovizioso ed al suo istruttore Alessio Chiodi. Dovizioso era lì col suo preparatore atletico, che tra l’altro è stato il preparatore di Giorgia quand’era più piccolina. Ci seguirà sicuramente lui per la riabilitazione e per ciò che servirà in questo periodo.”

