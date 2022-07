Motocross: Giorgia Blasigh, grave incidente in allenamento

Il giovanissimo talento del motocross femminile Giorgia Blasigh in ospedale in codice rosso. Come riportato da varie fonti locali, ieri alle 14.15 la sedicenne pilota veneta è incappa in un rovinoso incidente. Si stava allenando sulla nota pista del Tasso a Terranuova, in provincia di Arezzo, un impianto molto apprezzato anche dai piloti delle competizioni ufficiali. Blasigh, che nel violento impatto ha riportato traumi cranio facciali e ad un braccio, è stata prontamente soccorsa e trasportata in elisoccorso all’ospedale Careggi di Firenze. La pilota è ricoverata in prognosi riservata.

Giorgia Blasigh è una delle giovani più interessanti del panorama del cross al femminile. La vittoria al Supermarecross 2018, segue lo stop per un anno, per poi ricominciare nel 2020 grazie all’aiuto della pluricampionessa del mondo Kiara Fontanesi, del KF8 MX Training e del MX Fonta Racing. Arrivano due titoli nell’italiano Under 17, uno in quel difficile anno ed il secondo nel 2021. Nel 2020 però arriva anche la grande occasione nel WMX: debutta nell’ultimo round del Mondiale Motocross femminile a Pietramurata, poco dopo aver raggiunto l’età minima di 15 anni (compiuti il 12 ottobre di quell’anno).

Riparte poi l’anno successivo sempre dal mondiale femminile, chiudendo in ventunesima posizione in classifica generale. Quest’anno rieccola al via sempre in WMX e non ha mai chiuso fuori dalla top ten. È 10^ nell’esordio stagionale a Mantova, fa ancora meglio con l’ottava posizione conquistata nel secondo round in Portogallo. Un piazzamento che ripete anche a Riola Sardo, per poi migliorarsi ancora col 7° posto in Spagna. Con solo un round rimasto è settima e migliore italiana in classifica generale. Oltre ad essere nuovamente in testa nel campionato italiano.

Foto: Instagram