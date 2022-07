Maria Herrera si dà all’Endurance: 24 ore a Barcellona

In pochi giorni Maria Herrera passerà da una delle gare più “corte” di questi tempi ad una 24 ore. La motociclista spagnola, reduce dalle due manche della MotoE ad Assen (la seconda, falcidiata da diversi rinvii per pioggia e da una bandiera rossa, durata soli 3 giri), sarà infatti al via questa settimana della 24 Horas de Catalunya de Motociclismo. Con una Yamaha R6 schierata dal team Martimotos, Maria darà l’assalto alla vittoria della classe Superstock.

MARIA HERRERA ALLA 24H CAT

La partecipazione di Maria Herrera alla celebre 24 ore di Barcellona è stata comunicata soltanto alla vigilia dell’evento. Prova tradizionale del motociclismo spagnolo non integrata nel contesto del FIM EWC, la 24h CAT annovera al via diverse squadre specializzate in questa competizione. Nell’entry list, oltre all’attesissimo Team Kawasaki Català, sono presenti anche Cocoro Atsumi (podio alla 24h Spa di classe Superstock insieme al nostro Roberto Rolfo) e Jacopo Cretaro, tra i legittimi pretendenti alla vittoria finale.

SFIDA CON UNA R6

La tipologia della 24 ore di Barcellona consente alle squadre di correre anche con moto 600 di cilindrata. Proprio per questo Maria Herrera affronterà la gara con una Yamaha R6, moto con la quale ha già avuto modo di correre nel recente passato anche nel Mondiale Supersport.

ENDURANCE IN ROSA

Maria Herrera è soltanto l’ultima motociclista in ordine di tempo a correre nell’Endurance. Al Bol d’Or la prima partecipazione in rosa risale addirittura al 1938, con Lucy Glockner (vittoriosa successivamente di classe Superstock alla 24 ore di Le Mans 2020) quarta assoluta nel 2017 ad un soffio dal podio. Da ricordare anche il quarto posto di Veronique Parisot alla 24 ore di Le Mans 1988, mentre alla 8 ore di Suzuka finora hanno presenziato 12 distinte motocicliste. Tra loro doveroso ricordare la nostra Samuela De Nardi, vittoriosa nella graduatoria Stock Sport nel 2005 con Aprilia.