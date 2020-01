Scott Redding mette a segno 40 giri nella prima giornata di test Superbike a Jerez. Nel box Ducati anche la fidanzata Jacey Hayden.

Scott Redding non si è fatto intimorire dal maltempo che ha condizionato la prima giornata dei test Superbike a Jerez. A fine sessione è stato più attivo con ben 40 giri all’attivo e il quarto crono. Jonathan Rea ha preferito non rischiare, neanche sceso in pista. Le condizioni meteo di pioggia e freddo hanno causato non pochi problemi ai piloti delle derivate di serie. C’è un certo ottimismo nel box Aruba.it Racing-Ducati. Presente nel box anche la fidanzata del neo arrivato, Jacey Hayden, la bella modella 23enne statunitense che con cui fa coppia da un anno.

Il britannico alla guida della Ducati Panigale V4R ha fermato il cronometro a 1’52″508, distanziato di 359 millesimi da Leon Haslam. Ma i tempi sono tutti ben lontani dal record del circuito. “Sono rimasto davvero colpito dalla prima uscita in sella alla Ducati Panigale V4R oggi! Abbastanza bene anche nel debriefing“, ha commentato Scott Redding sui social, dove posta una foto della sua dolce metà. “Non vedo l’ora di uscire domani“. Ermetica, ma non troppo, la risposta del suo team: “Finalmente tutti felice nel box“. Per giovedì prevista un’altra giornata di tempo instabile a Jerez. La speranza è che sia più clemente nella seconda sessione di test a Portimao in programma il 26 e 27 gennaio 2020.