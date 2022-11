Tati Mercado, addio Mondiale Superbike: “Mi sono sentito impotente”

Tra i piloti che sicuramente non vedremo sulla griglia del Mondiale Superbike 2023 c’è Leandro Mercado, che nell’ultimo round in Australia ha concluso un biennio difficile con il team MIE Racing Honda. Questa stagione, in particolare, è stata complicatissima.

Solo 3 i punti conquistati dal pilota argentino, che non ha avuto a disposizione una CBR1000RR-R Fireblade competitiva. Sappiamo tutti che il valore di Tati è ben superiore a quello che dice la classifica del 2022, purtroppo non ha potuto dimostrarlo. La squadra guidata da Midori Moriwaki ha faticato tantissimo, cosa testimoniata anche dal rendimento dell’altro pilota, Hafizh Syahrin (10 punti).

Da ricordare che il team MIE Racing lavora autonomamente allo sviluppo della moto e che non c’è una stretta collaborazione con il team ufficiale HRC. Nel 2023 questa situazione dovrebbe cambiare, con un supporto maggiore di Honda. Ma certamente dovrà cambiare anche altro all’interno del box.

Tati Mercado saluta il WorldSBK: futuro in IDM?

Mercado sui social network ha voluto sfogarsi dopo un 2022 con tanta amarezza e ha scritto le seguenti considerazioni: “Senza dubbio una delle stagioni più intense e difficili sotto molti aspetti da quando sono nel WorldSBK. I risultati non sono stati quelli attesi per motivi diversi. Dal primo giorno in cui ho aderito al progetto ho dato il meglio e ho scommesso su questo, ma ci sono state situazioni che erano fuori dalla mia portata e non dipendevano da me. Ho sempre piegato la testa e ho cercato di fare del mio meglio con quello che avevo“.

Il pilota sudamericano non nasconde la sua delusione per come sono andate le cose con il team MIE Racing, ma non si sente colpevole: “Chiudo una tappa con molta impotenza e amarezza perché non mi considero un pilota da questi risultati. Dico addio al paddock in cui ho lottato tanto e mi sono sforzato di raggiungere gli obiettivi. Non mi piacciono le scuse o rimproverare nessuno, ma vado sempre avanti con la verità“.

Per quanto riguarda il 2023, Tati non fa alcun annuncio: “Al momento non so quale sarà il mio destino, spero solo di avere presto notizie. Grazie mille a tutti per avermi sempre sostenuto“. Salvo sorprese, correrà nel campionato IDM Superbike in Germania. Ha già disputato alcune tappe e si è trovato a suo agio, potrebbe ripartire proprio da lì per archiviare definitivamente le delusioni degli ultimi anni.

Foto: MIE Racing Team