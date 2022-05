Supersport: Yari Montella “Faccio esperienza per puntare al Mondiale ’23”

Non importa il campionato in cui si corre, l’essenziale è essere felici. Questo è diventato il mantra di tanti piloti che sempre più spesso lasciano il Motomondiale per approdare all’universo Superbike. Lorenzo Baldassarri ha ritrovato la serenità, lo stesso Yari Montella che quest’anno gareggia un Supersport sulla Kawasaki del team Puccetti. Il ventiduenne salernitano ha centrato la top ten in tre gare su quattro.

“La scelta di lasciare la Moto2 per approdare in Supersport è stata un po’ obbligata ma la rifarei altre mille volte – racconta Yari Montella – nell’ambiente Superbike si sta benissimo, c’è tutto un altro clima rispetto al motomondiale anche se là avevo fatto solo sei gare e non avevo avuto la possibilità di conoscerlo a fondo”.

Hai qualche rimpianto?

“No, sono quello di avere avuto la possibilità di fare più gare in Moto2 ma va bene lo stesso, io guardo avanti e sono fiducioso”.

Vorresti tornarci?

“Onestamente sto bene qui nel mondo Superbike poi sono aperto a tutto ma tornare nel Motomondiale non è certo la mia priorità. Al di là della categoria, mi interessa gareggiare dove so di potermi esprimere al meglio e portare a casa dei risultati”.

Facciamo un passo indietro. Come ti eri avvinato al motociclismo?

“Mio padre era motociclista e grande appassionato. Sono salito per la prima volta in moto a 12 anni su una MiniGP. La mia prima gara è stata a Misano su una Kawasaki 300. Non ho trascorso l’infanzia sulle minimoto come altri piloti però mi sono appassionato ed ho continuato”.

E’ più difficile diventare pilota per un ragazzo campano rispetto che per un romagnolo?

“Chi abita vicino agli autodromi ovviamente deve fare meno strada ed è un po’ avvantaggiato. Per me è stato un po’ più pesante tuttavia non mi sono arreso sono riuscito ad arrivare fino al Mondiale”.

Ora si corre all’Estoril. A cosa ambisci?

“E’ una pista che già conosco e punto a classificarmi tra i primi cinque”.

Quali sono i tuoi obbiettivi a medio e lungo termine?

“Quest’anno vorrei cercare di lottare con i primi quindi per la zona podio. Quando si è lì davanti poi ce la si gioca. Ora sono ancora in una fase un po’ di apprendistato ma comunque le cose stanno andando bene. Sono in un ottimo team e verso metà stagione definiremo i progetti per il prossimo anno. Mi piacerebbe rimanere in Supersport e lottare per il titolo nel 2023. Ecco, il mio obbiettivo futuro è cercare di vincere il Mondiale Supersport”.

Foto Facebook Yari Montella