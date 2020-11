Supersport UFFICIALE Federico Caricasulo firma con GMT94 per il 2021

Federico Caricasulo torna in Supersport. Annunciato l'accordo con GMT94 Yamaha, affiancherà Jules Cluzel. "Sono qui per vincere" ha dichiarato.

Federico Caricasulo torna a competere nel Mondiale Supersport. Il 24enne pilota italiano, vice-campione nel 2019, sarà il nuovo compagno di box di Jules Cluzel in GMT94 Yamaha. Ricordiamo il suo bottino di 20 podi, sei vittorie e 8 pole position in 48 gare disputate in questa categoria. Chiusa l’annata in Superbike, l’obiettivo sarà nientemeno che lottare per il titolo WorldSSP.

“Sono contento di fare parte di questa squadra” ha commentato l’ex GRT Yamaha Federico Caricasulo. “Sono arrivato per vincere. So bene che Christophe e tutta la squadra daranno il massimo per assicurarmi costantemente la miglior moto possibile. Sono anche felice di utilizzare il numero #94, molto caro a tutto il team.” ‘Passo indietro’, ma con rinnovata motivazione: vuole quel titolo solamente accarezzato due stagioni fa.

GMT94 si prepara così a vivere la terza stagione nel Mondiale Supersport puntando nientemeno che al massimo. “Abbiamo Federico Caricasulo e Jules Cluzel, non potevamo sognare una squadra migliore.” Commenta così Christophe Guyot la line-up 2021. “Come sempre i gruppi tecnici del due piloti lavoreranno insieme, in modo che tutti possano beneficiare dei dati per trovare il miglior setting possibile alla R6. Puntiamo al titolo.”