Supersport, il team Puccetti richiama Mahias: sostituirà Oncu a Barcellona

Can Oncu non può correre nel prossimo round del calendario Supersport in Catalunya. L’infortunio rimediato ad Assen, nell’incidente provocato da Yari Montella, non gli consente di essere in azione a Barcellona. Nello specifico, si tratta di due fratture al braccio sinistro: una nella parte distale dell’ulna e l’altra al radio prossimale.

Il Kawasaki Puccetti Racing Team ha deciso di sostituire il pilota turco con Lucas Mahias, una vecchia conoscenza del paddock del WorldSBK e della squadra di Manuel Puccetti. Ha corso in Supersport tra il 2014 e il 2020, laureandosi campione del mondo nel 2017 con la Yamaha del team GRT, con il quale è rimasto un altro anno prima di passare nella formazione emiliana. Due stagioni in SSP e poi il salto in Superbike, con due annate che sono state molto complicate e che hanno poi portato a un inevitabile divorzio. Nel 2023 il 34enne francese corre nel Mondiale Endurance.

Supersport Barcellona, Mahias contento di tornare con il team Kawasaki Puccetti

Mahias è felice di avere un’altra occasione di correre nel Mondiale Supersport, anche se sperava di ottenerla in maniera diversa: “Mi dispiace che Oncu sia infortunato. Capisco cosa sta passando, perché nelle ultime stagioni sono stato afflitto da infortuni. Gli auguro di tornare velocemente in sella. Ho trascorso due anni in un’altra categoria e devo adattarmi rapidamente alla Ninja ZX-6R. È bello tornare nella famiglia Puccetti e ringrazio anche Kawasaki per l’opportunità. Quella di Barcellona è una delle mie piste preferite e nel 2020 ci ho ottenuto due secondi posti“.

Manuel Puccetti spera di riavere a disposizione Oncu quanto prima, ma è comunque soddisfatto di aver trovato un sostituto di buon livello: “Siamo certi che troverà una moto migliorata rispetto a tre anni fa. Lucas avrà la chance di mostrare cosa può fare e di lottare per risultati importanti. Ovviamente spero che Can torni prima possibile“.

Foto: Kawasaki Racing