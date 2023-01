Lucas Mahias ritorna nell’Endurance: ufficiale l’accordo con KM99 Yamaha

Adesso è ufficiale: Lucas Mahias ritorna al suo primo (doppio) amore. Da una parte l’Endurance, da una parte Yamaha. Il Campione del Mondo Supersport 2017 ha infatti accettato l’offerta pervenuta dal team KM99, compagine belga attesa al debutto nel FIM EWC 2023, ma decisamente ambiziosa. Ancor più dopo questo ingaggio, il terzo in ordine di tempo dopo essersi assicurata i servigi di Florian Marino e di Bastien Mackels.

RITORNO NELL’ENDURANCE PER LUCAS MAHIAS

Come abbiamo avuto modo di raccontare in precedenza, da tempo si parlava di un ritorno di Lucas Mahias nel FIM EWC. Tuttavia, con la sua destinazione originaria, bensì con il team KM99 e la disponibilità di una competitiva Yamaha R1 gommata Dunlop. Nelle corse motociclistiche di durata il forte pilota francese si laureò Campione del Mondo piloti 2016, frutto del suo passaggio a stagione in corso da Team R2CL Suzuki a GMT94 Yamaha, vincendo pronti-via insieme a Niccolò Canepa e David Checa la 12 ore di Portimao e, a seguire, la 8 ore di Oschersleben.

LE PAROLE DI LUCAS MAHIAS

“Da quando ho vinto il titolo mondiale nel 2016, le gare Endurance sono cambiate molto“, ricorda Lucas Mahias. “Adesso ci sono ben tre 24 ore, pertanto ci sono nuovi aspetti da considerare. Quello di cui abbiamo bisogno adesso è di lavorare il più possibile per far funzionare al meglio la nostra moto. Il team sarà al debutto nel FIM EWC, ma il potenziale per stare davanti non manca. Ce la prenderemo comoda, ma passo dopo passo vedremo cosa accadrà“.

PROPOSITI AMBIZIOSI PER KM99

L’obiettivo del team KM99 di Gaëtan Schyns e Mario Kupper è di lottare stabilmente per la top-5 assoluta nel FIM EWC 2023. Possibilmente con qualche podio e, perché no, assicurandosi la conquista del prestigioso titolo riservato alle squadre indipendenti al via del Mondiale Endurance.