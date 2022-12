Lucas Mahias verso il Mondiale Endurance 2023

Con l’ingaggio di Tom Sykes da parte del team Kawasaki Puccetti Racing, quale sarà il futuro di Lucas Mahias? Il motociclistica francese, reduce da un biennio a dir poco problematico nel Mondiale Superbike, potrebbe tornare al suo “primo amore” rappresentato dall’Endurance.

LUCAS MAHIAS PRONTO A TORNARE NELL’ENDURANCE

Prima di laurearsi Campione del Mondo Supersport 2017, Lucas Mahias non soltanto aveva fatto incetta di titoli nazionali 600cc, ma si era fatto un nome nel Mondiale Endurance. Anzi: nel 2016 si era addirittura laureato Campione del Mondo FIM EWC piloti. Un traguardo conseguito in virtù del quarto posto alla 24 ore di Le Mans con Suzuki Team R2CL, passando poi a stagione in corso a GMT94 Yamaha.

L’ENDURANCE PRONTO A RIACCOGLIERLO

Il Bol d’Or 2016 resta l’ultima gara Endurance disputata da Lucas Mahias, prima di passare con successo al Mondiale Supersport tra GRT Yamaha e Puccetti Kawasaki, affrontando poi nell’ultimo biennio il Mondiale Superbike. Il due volte iridato avrebbe dovuto disputare la 8 ore di Suzuka 2021 con Kawasaki Racing Team accanto a Jonathan Rea e Alex Lowes, ma la cancellazione della gara dovuta all’emergenza COVID-19 precluse questa ghiotta opportunità.

TRATTATIVE IN CORSO

In base ai rumors trapelati, Lucas Mahias sembrerebbe vicino ad un ritorno nell’Endurance. Una prospettiva interessante, anche a scapito di altre possibilità (si era parlato persino di MotoAmerica). Nello specifico, dovrebbe rientrare nella line-up del rinnovato team TRICKSTAR Kawasaki, nuova compagine di riferimento di Akashi nel FIM EWC in seguito all’uscita di scena di Gilles Stafler e del suo Team SRC.