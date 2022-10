TRICKSTAR nuova squadra di riferimento Kawasaki del FIM EWC

Il terzo posto conseguito al Bol d’Or 2022 resterà l’ultimo capitolo della storia straordinaria del Team SRC e di Gilles Stafler nel Mondiale Endurance FIM EWC. Dopo 6 vittorie al Bol d’Or, 4 edizioni della 24 ore di Le Mans e l’indimenticabile conquista del titolo iridato 2018/2019, Stafler ha detto basta. Per Gilles e la sua inseparabile moglie Isabelle è giunto il momento di godersi la meritata pensione, dopo aver dato tutto alla specialità, alla causa della propria squadra e, non da meno, alla stessa Kawasaki. Questa decisione, presa con largo anticipo (e comunicata a chi di dovere) ad inizio 2022, ha inevitabilmente scatenato una serie di rumors e legittimi interrogativi. Banalmente: chi prenderà il posto del Team SRC in qualità di squadra di riferimento di Akashi nel Mondiale Endurance dal 2023? Una domanda che, nelle ultime settimane, ha trovato una risposta.

KAWASAKI CHE FA GOLA

L’investitura di squadra supportata direttamente da Kawasaki e da Kawasaki France nel FIM EWC faceva gola a molte realtà. Alcune delle quali, già legate alla Verdona. Questo il caso del Tati Team, realtà privata che si è distinta in positivo quest’anno con il 2° posto alla 24 ore di Spa ed il titolo mondiale sognato in quel rocambolesco Bol d’Or. Che dire poi del team Louit Moto, da anni ormai riferimento di Akashi nella classe Superstock, “Junior Team” di SRC annoverando di fatto tutto in termini di risorse tecniche ed umane per raccogliere l’eredità di Stafler.

SI GUARDA AL GIAPPONE

Tuttavia, proprio dal Bol d’Or dello scorso mese di settembre, sono iniziate a trapelare diverse voci di un’altra struttura prossima ad ereditare il ruolo di team di riferimento Kawasaki del FIM EWC. Rumors che, con il trascorrere delle settimane, hanno trovato sempre più conferme. In attesa dell’annuncio ufficiale, sarà la giapponese TRICKSTAR a difendere i colori di Akashi nelle competizioni motociclistiche di durata dal 2023. Non solo una squadra, ma a tutti gli effetti un’azienda apprezzatissima nel settore che realizza parti rivolte proprio alle motociclistiche (in primis il celebre terminale di scarico IKAZUCHI).

TRICKSTAR E KAWASAKI: UN LUNGO SODALIZIO

La divisione sportiva TRICKSTAR Racing ha debuttato nel 2001 per volontà dell’ex pilota Ryuji Tsuruta, affermandosi anche alla 8 ore di Suzuka. Nel 2009 la ZX-10R #5 conquistò un insperato secondo posto, correndo poi con gli iconici colori EVANGELION dal 2010 a questa parte. Per TRICKSTAR non sarà tuttavia un esordio nel Mondiale Endurance. Suzuka a parte, si iscrisse a tempo pieno alla stagione 2016/2017, debuttando pronti-via con un clamoroso podio al Bol d’Or. Più recentemente ha inoltre stretto partnership con il Tati Team (stagione 2018/2019) e proprio con SRC (triennio 2019/2021). Nel 2023 farà tutto in proprio, ereditando struttura ed investitura di Akashi, giovando l’apporto di partner storici (tra questi Webike), con l’unico punto di domanda inerente i piloti che si alterneranno in sella alla ZX-10RR marchiata TRICKSTAR.