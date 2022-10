Kappamoto, ecco il nuovo integrale KV56 per il palcoscenico Eicma 22

Tra le new entry in anteprima al Salone di Milano, figura il nuovo “full face” KV56 che Kappamoto propone inizialmente in due versioni. Certificato con omologazione europea secondo la nuova normativa ECE 22-06, questo modello 2023 convince anche dal punto di vista della dotazione tecnica. E’ dotato di: paranaso, paravento, visierino parasole, predisposizione Pinlock, interni removibili e un efficace sistema di ventilazione contribuiscono al comfort durante la guida.

Palcoscenico Eicma 2022

Eicma 2022 sarà per Kappamoto palcoscenico di numerose novità, che andranno ad arricchire la collezione durante il corso del prossimo anno. Come il nuovo KV56, casco integrale curatissimo nei dettagli tecnici ed estetici in materiale termoplastico, disponibile in un’ampia gamma taglie che lo rende unisex. Versatile e grintoso, questo modello è proposto nelle due varianti, SOLID COLOR e GRAPHIC NEON. La prima è la versione basic a tinta unita, la seconda non passa inosservata grazie agli elementi grafici sofisticati e iper-contemporanei che la caratterizzano. Come anticipa il nome stesso, i tratti ricordano da vicino una rete luminosa, un fascio laser che si dirama sulla calotta. Ad enfatizzare questo effetto dinamico l’abbinamento di finiture lucide e opache, colori vividi a contrasto o tono su tono, tinte quasi cangianti.

Dotazioni tecniche

Di serie troviamo paranaso e paravento, visiera antigraffio con predisposizione per lente Pinlock, visierino interno parasole e chiusura con cinturino micrometrico. Giocano a favore del comfort gli interni removibili e lavabili e un efficace sistema di ventilazione composto da 2 prese d’aria frontali (1 superiore e 1 sulla mentoniera) e 2 estrattori posteriori. KV56 è proposto in una gamma taglie che va dalla XS alla XXL. Il casco è certificato con omologazione europea secondo normativa ECE 22-06. Costa 169€ (versione Graphic Neon) e 159€ (Solid Color)

Scheda tecnica

Omologazione: integrale. Calotta: tripla. Peso: 1490±50 gr. Interni: anallergici e removibili. Visiera: lunga antigraffio, con predisposizione per lente Pinlock 70 DKS430 (non inclusa). Chiusura: cinturino micrometrico. Ventilazione: 1 presa d’aria superiore, 1 presa d’aria sulla mentoniera, 2 estrattori. Altre caratteristiche: paranaso, paravento, visierino interno fumè. Taglie: da XS a XXL.