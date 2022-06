Supersport: Raffaele De Rosa torna alla vittoria nel campionato tedesco

Raffaele De Rosa è tornato ad assaporare la vittoria. Il pilota campano ha dominato le due gare del Campionato Tedesco IDM a Most, in Repubblica Ceca sulla Ducati con cui gareggia nel Mondiale Supersport. E’ stato un allenamento, così com’ era stato il CIV per Baldassarri, però vincere fa sempre piacere, anche se si è degli ex piloti del Motomondiale.

Raffaele De Rosa, cosa ne pensi dell’IDM?

“Il Campionato Tedesco IDM è un bel campionato, di buon livello. I circuiti sono ottimi, ci sono molte categorie, tantissimi giovani e molto pubblico”.

Perché hai scelto di gareggiare a Most?

“Siamo andati lì perché avevamo bisogno di fare un test visto che avevamo girato pochissimo durante l’ inverno. Abbiamo scelto di andare a Most perché una pista su cui gareggeremo a fine luglio“.

Durante il Mondiale a Misano c’era stato un adeguamento regolamentare con un ri-bilanciamento. Quali sono stati gli effetti?

“A Misano ci avevano dato un piccolo vantaggio con un adeguamento della farfalla ma era stato talmente minimo che praticamente non si è sentito mentre hanno aumentato i giri motore è questo è stato un aiuto perché la moto si guida meglio, in modo più facile”.

A questo punto potrete ambire al successo?

“Ora credo che le Ducati siano vicine alle Supersport vere, alle Yamaha che sono quelle di riferimento. A noi però manca però ancora qualcosa per vincere o salire sul podio”.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri