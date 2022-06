Supersport CIV: Lorenzo Baldassarri domina al Mugello, obiettivo Aegerter

C’erano pochi dubbi sul successo di Lorenzo Baldassarri nella prima sfida Supersport del CIV al Muello. L’ex Moto2 è sceso nel tricolore per cercare nuove strade di sviluppo insieme ad Evan Bros Yamaha. Obiettivo trovare quei due-tre decimi che servirebbero per prendere in contropiede lo svizzero Dominique Aegerter, il rivale diretto nella corsa al Mondiale di categoria. La sfida era partita benissimo per l’italiano vittorioso al debutto ad Aragon. Ma poi il campione del mondo in carica ha ristabilito le distanze e con doppietta di Misano ha consolidato un primato che al momento non pare in discussione. Ma la stagione è lunga, restano otto round (sedici corse) e tutto può succedere.

“Il nuovo assetto è un passo avanti”

Il confronto con gli abituali protagonisti è durato qualche giro, poi Lorenzo Baldassarri ha alzato l’asticella ed è piombato in solitaria al traguardo. “Durante i week end del Mondiale non abbiamo tempo per fare esperimenti, ringrazio Evan Bros Yamaha per aver avuto questa preziosa opportunità” ha spiegato il romagnolo prima di salire sul podio. “Qui al Mugello stiamo sperimentando nuovi assetti che sembrano funzionare molto bene. Stiamo facendo un lavoro che sarà molto prezioso”. Il Mondiale riprende a metà luglio a Donington, poi prima della pausa estiva è in programma Most, nella Repubblica Ceca.

Roberto Mercandelli vince la gara degli altri

La wild card sbarcata dal Mondiale era irraggiungibile ma Roberto Mercandelli, con la Yamaha Rosso e Nero, per qualche giro ha provato a resistere, prima di alzare bandiera a casa e portare in porto il secondo posto. Sul podio è stato accompagnato da Matteo Ferrari, primo dei ducatisti. Soltanto settimo Massimo Roccoli, che con la Yamaha resta comunque leader della Supersport Next Generation. Nella “standard” invece facile vittoria di Marco Bussolotti, nono al traguardo a quindici secondi dal vincitore. Domenica si replica.

